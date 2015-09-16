Facebook, yıllardır kullanıcıların istediği 'dislike' yani 'beğen-me' butonunu çok yakında hayata geçiriyor.



Uzun süredir tartışılan “Facebook'a dislike butonu gelecek mi?” sorusuna sonunda resmi bir ağızdan cevap geldi.







Belirli aralıklarla düzenlediği "Q&A with Mark" (Mark ile Soru-Cevap) etkinliği sırasında konuyla ilgili açıklama yapan Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook'a “dislike” butonu geleceğini doğruladı.



