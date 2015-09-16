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Facebook'a 'dislike' butonu nihayet geliyor

FACEBOOK'A 'DİSLİKE' BUTONU NİHAYET GELİYOR

Facebook, yıllardır kullanıcıların istediği 'dislike' yani 'beğen-me' butonunu çok yakında hayata geçiriyor.

Tarih : 16 Eylül 2015, 09:32
Puan Ver : Facebook'a 'dislike' Butonu Nihayet Geliyor(5/10)2


Uzun süredir tartışılan “Facebook'a dislike butonu gelecek mi?” sorusuna sonunda resmi bir ağızdan cevap geldi.



Belirli aralıklarla düzenlediği "Q&A with Mark" (Mark ile Soru-Cevap) etkinliği sırasında konuyla ilgili açıklama yapan Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook'a “dislike” butonu geleceğini doğruladı.

 








Etiketler: Facebook  A    Dislike    Butonu  Nihayet  Geliyor    haber

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