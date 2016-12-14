O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

facebook'a android için hd video yükleme özelliği geliyor!

FACEBOOK'A ANDROİD İÇİN HD VİDEO YÜKLEME ÖZELLİĞİ GELİYOR!

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, Android için HD video yükleme özelliğini sonunda getiriyor.

Tarih : 14 Aralık 2016, 09:55
Puan Ver : Facebook'a Android İçin Hd Video Yükleme Özelliği Geliyor!(9/10)9


Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, Android için HD video yükleme özelliğini sonunda getiriyor.



 



Yaklaşık iki yıl önce iOS işletim sistemli cihazlar için mobilden HD video yükleme özelliğini devreye sokan Facebook, aynı özelliği Android için yayınlamayı adeta unutmuştu. Uzun bir aradan sonra söz konusu özellik test aşamasındayken görüntülendi.



Facebook, Android için güncelleme hazırlığında!



Android Police'in haberine göre, Android işletim sistemli cihazlar, ayarlar sekmesinden HD video yükleme özelliğini aktif hale getirebilecek. HD fotoğraf yükleme özelliğinin hemen altında yer alacak olan bu özellik henüz test aşamasında. Facebook, yeni özelliğini şimdilik bazı kullanıcılar üzerinde test ediyor.



Bu özelliği ilginç yapan detay ise uzun bir süredir Android işletim sistemli cihazların HD'nin yanı sıra 4K çözünürlükte video çekebilmesi. Orta seviye telefonların bile 4K video çekmeye başladığı bu günlerde Facebook'un bu özelliği yeni yeni gündeme getirmesi oldukça ilginç.



Söz konusu HD video yükleme özelliği sıradaki tek özellik değil. Ayrıca yine bir süredir iOS cihazlarda kullanıma sunulan videoyu ekranın bir köşesinde oynatmaya devam ettiren (Picture-in-picture) isimli özellik de bu güncellemeyle birlikte kullanıma sunulacak. Bu sayede kullanıcılar Facebook içerisinde gezerken, ekranın bir köşesinde de video izleyebilecek. 



Google Play Store tasarım değiştirmeye hazırlanıyor!








Etiketler: Facebook  A  Android  İçin  Hd  Video  Yükleme  Özelliği  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER