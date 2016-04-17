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facebook'a account kit ne zaman geliyor ?

FACEBOOK'A ACCOUNT KİT NE ZAMAN GELİYOR ?

12-13 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Facebook F8 Geliştirici Konferansında sosyal ağ devi planlamaya hazırlandığı bazı projeler hakkında bilgi verdi. Bu projelerden en önemlilerinden biri de kuşkusuz kullanıcı adı ve şifre girme derdine çözüm olarak üretilen Account Kit Sistemi.

Tarih : 17 Nisan 2016, 11:11
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Account Kit Sisteminin öncelikle hem güvenlik hem de pratik bir giriş yapmanızı sağladığını belirtelim.

 Beni hatırla seçeneği veya farklı oturumlarda Facebook hesabınıza giriş yaptığınızda kullanıcı adı ve şifre bir nevi sizin güvenilirliğinizi tehdit altına alıyor.



Bu sistem sayesinde giriş işlemini cep telefonunuz ile sağlayarak güvenli bir erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu yöntemin bir diğer amacı farklı uygulamalarda Facebook üzerinden bağlanmaya çalışıyorsanız sık sık kullanıcı adı veya şifre hatalı uyarısı alabiliyorsunuz.



Firma da farklı uygulamalar üzerinden yönlendirildiğinizde hata almamanız adına bu şekilde bir alternatif giriş imkanı sağlayacak.



Android, iOS, web ve mobil web için kullanıma sunulması bekleniyor. Uygulamaya konulacağı tarih net olarak açıklanmasa da kısa bir zaman diliminde kullanıma sunulması bekleniyor.








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