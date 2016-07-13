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facebook'a 1 milyar dolarlık tazminat davası!

FACEBOOK'A 1 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI!

Facebook, Amerika'da son derece ciddi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Sosyal medya devine, 1 milyar dolarlık tazminat davası açıldı.

Tarih : 13 Temmuz 2016, 11:04
Puan Ver : Facebook'a 1 Milyar Dolarlık Tazminat Davası!(7/10)8


Facebook, Amerika'da son derece ciddi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Sosyal medya devine, 1 milyar dolarlık tazminat davası açıldı.



İsrail'de gerçekleşen son 5 saldırıda hayatlarını kaybeden veya ciddi bir şekilde yaralanan beş kişinin aile üyeleri Facebook'a dava açtı. Davanın gerekçesi olarak, sosyal medya servisinin, söz konusu saldırılar karşısında ihmalkar davranması gösterildi.



İddia sahipleri, iddialarını; sosyal medya devinin HAMAS'ın planlarından haberdar oldukları halde, hiçbir eylemde bulunmadığı temeline dayandırdı. Amerika Birleşik Devletleri, 1995 yılından beri HAMAS'ı bir terör örgütü olarak nitelendiriyor, açılan davada bunu gerekçe gösteriyor.



8 Mart'ta gerçekleşen olayda dört Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.



İsrailli Avukat  Nitsana Darshan-Leitner, “Facebook'un, bu tür organizasyonlarda iletişim aracı olarak kullanıldığının farkındaydık. Sosyal medya servisini, her türlü yasal yollardan, gerekli önlemleri alması konusunda uyarmıştık. Lakin Facebook, ihmalkarlık yapmayı tercih etti.” iddiasını savundu.



Dünyaca ünlü sosyal medya ağı ise “Platformumuz, kimsenin terör eylemlerini, nefret söylemlerini paylaşabileceği bir yer değil. Bu iddiaları tamamen reddediyoruz. Şirketimiz asla, bu tür polemiklerin içinde olmamıştır ve olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.



Ülkemizde de bilindiği üzere Filistin'i destekleyen HAMAS ve İsrail arasında ciddi çatışmalar yaşanıyor. Politik olaylar bizim konumuzun tamamen dışında ancak dünyanın en büyük sosyal medya servisine açılan dava, ciddi bir haber değeri taşıyor.



Söz konusu davanın nasıl sonuçlanacağını ise zaman gösterecek. Eğer, Amerika Birleşik Devletleri mahkemeleri sosyal medya ağını suçlu bulursa, şirkette depremler yaşanması olası.



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Etiketler: Facebook  A  1  Milyar  Dolarlık  Tazminat  Davası    haber

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