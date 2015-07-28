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facebook youtube'u zor durumda bırakacak

FACEBOOK YOUTUBE'U ZOR DURUMDA BIRAKACAK

Son zamanlarda video içeriklerine yönelen ve bu yönde aldığı kararlar ile birlikte kullanıcılarına daha rahat kullanım imkânı sunan Facebook, iyiden iyiye YouTube'a rakip olmaya başladı.

Tarih : 28 Temmuz 2015, 09:50
Puan Ver : Facebook Youtube'u Zor Durumda Bırakacak(5/10)5


Facebook YouTube'u zor durumda bırakacak



Son zamanlarda video içeriklerine yönelen ve bu yönde aldığı kararlar ile birlikte kullanıcılarına daha rahat kullanım imkânı sunan Facebook, iyiden iyiye YouTube'a rakip olmaya başladı.



Bu yolda önemli kararlar alan Facebook, yeni video özellikleri ile dikkat çekmeyi başarıyor. Kullanıcılara iki yeni ana kategoride özellik sunan yönetim, bundan böyle yüklenecek olan videoların düzenlenebilmesinin önünü açıyor.



Rahat ve ayrıntılı bir şekilde düzenlenen video, istenirse belirli bir hedef kitlesine sahip olabilir ya da YouTube'un liste dışı videolarına benzer bir şekilde gizli tutulabilir.



Şu anda YouTube'ta eğer bir video liste dışı ise onu aramalarda bulmak mümkün değil. Videoyu izlemenin yegâne şartı linke sahip olmak. Böylelikle liste dışında yer alan videoyu da izleyebiliyoruz.



Benzeri sistemi Facebook'ta da devreye sokan Yönetim, üçüncü şahıslar tarafından videoların paylaşılmasını ve dağıtılmasını da engelliyor.



Bu düzenleme araçları dışında kategorize etme ve kütüphaneyi daha rahat kontrol etme gibi özellikleri de sisteme dâhil eden Geliştirici Ekip, daha önce yüklediğimiz videolar içerisinde kontrol sağlamayı çok daha kolay hale getiriyor.



Google'dan özel Doodle!

 






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