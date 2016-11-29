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facebook, youtube, twitter, whatsapp ve ınstagram çılgınlığı

FACEBOOK, YOUTUBE, TWİTTER, WHATSAPP VE INSTAGRAM ÇILGINLIĞI

Haber kaynağı olarak kullanılan platformlar arasında, sırasıyla sosyal paylaşım siteleri, Facebook, Youtube, Twitter , Whatsapp ve Instagram yer aldı.

Tarih : 29 Kasım 2016, 10:16
Puan Ver : Facebook, Youtube, Twitter, Whatsapp Ve Instagram Çılgınlığı(8/10)6


Haber kaynağı olarak kullanılan platformlar arasında, sırasıyla sosyal paylaşım siteleri, Facebook, Youtube, Twitter , Whatsapp ve Instagram yer aldı.



Türkiye'de internet kullanıcılarının yüzde 73'ü sosyal medyayı bir haber kaynağı olarak görüyor ve kullanıyor, bu konuda en popüler sosyal mecra ise Facebook. Twitter bunu takip ederken ilginçtir Youtube 3. sırada yer alıyor. Yavaş yavaş video haberlerin popülerliğinin artması sevindirici. Youtube özellikle geçtiğimiz 1 Nisan tarihinden itibaren kullanmaya başladığımız mobil bağlantı 4.5G ile akıllı telefonlar üzerinden fazlasıyla kullanılmaya başladı. Artık kullanıcılar youtube üzerinde daha fazla zaman geçiriyor. Youtube'u WhatsApp ve Instagram takip ediyor. Geçtiğimiz dönemde Instagramın popülerliğinde bir düşüş yaşandı bunu paylaşılan haber sayılarından da görüyoruz.



Türkiye'nin Sosyal Medya Karnesi



Türkiye haberlere ulaşmak için akıllı telefonları kullanıyor. Haberlere ulaşma oranında masaüstü ve dizüstü bilgisayarları geride bırakan akıllı telefonlar bir numaralı habere ulaşma kaynağı oldu. Türkiye'de online mecra kullanıcılarının yüzde 40'ı okudukları haberlere güvenirken bu oran gazetecileri güven oranını geride bıraktı. Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans PressTürkiye'nin sosyal medya karnesini çıkardı. Ajans Press'in bütün bir yılı kapsayan incelemesinde, ulusal ve yerel yayınlarda en çok konuşulan sosyal medya uygulamaları şu şekilde oldu;







































UYGULAMALAR


HABER ADETLERİ


FACEBOOK


10363


TWITTER


9954


YOUTUBE


8390


WHATSAPP


4850


INSTAGRAM


2624


 



 


 


40 Bin Dolarlık Altını Pres Makinesiyle Ezdi








Etiketler: Facebook  Youtube  Twitter  Whatsapp  Ve  Instagram  Çılgınlığı    haber

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