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facebook yorumları tercüme edecek

FACEBOOK YORUMLARI TERCÜME EDECEK

Dünyanın her köşesinde 1,5 milyardan fazla kullanıcıya sahip Facebook, farklı dilleri konuşan kullanıcıların birbirini daha rahat anlayabilmesi için tüm paylaşım ve yorumlara tercüme özelliği getirmeye hazırlanıyor.

Tarih : 05 Temmuz 2016, 21:27
Puan Ver : Facebook Yorumları Tercüme Edecek(5/10)3


Facebook'un test etmeye başladığı çoklu dil motoru sayesinde artık sosyal paylaşım servisindeki tüm paylaşım ve yorumlar, kullanıcıların en rahat anlayabildiği dile otomatik çevrilecek. Kullanıcıların bu çeviri işlerimi için paylaşımın veya yorumun altındaki tercüme seçeneğinden anladığı dili seçmesi yeterli olacak.



Söz konusu özellik aslında sene başında sayfa yöneticilerinin kullanımına açılmıştı. Böylece sayfa yöneticileri, sayfalarında yabancı dillerde yayınlanan yorumların ne anlama geldiğini görebiliyordu.



Özellik şimdiyse tüm kullanıcılara açılmak üzere daha geniş şekilde test ediliyor. Test süreci bittikten sonra 1,5 milyar kullanıcının tümüne açılacak olan özellikle artık dünyanın her yerinden insanlar birbiriyle rahatça iletişim kurabilecekler.








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