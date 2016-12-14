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facebook yeni fotoğraf çerçeve özelliği test etmeye başladı!

FACEBOOK YENİ FOTOĞRAF ÇERÇEVE ÖZELLİĞİ TEST ETMEYE BAŞLADI!

Facebook'un yeni fotoğraf çerçeve özelliği test aşamasında. Fotoğraf efektleri konusunda çözüm sunacak özelliğin detayları sizlerle.

Tarih : 14 Aralık 2016, 09:58
Puan Ver : Facebook Yeni Fotoğraf Çerçeve Özelliği Test Etmeye Başladı!(5/10)4


Facebook'un yeni fotoğraf çerçeve özelliği test aşamasında. Fotoğraf efektleri konusunda çözüm sunacak özelliğin detayları sizlerle.





Dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook'un yeni bir özelliği ortaya çıktı. Fotoğraf çerçeveleri olarak adlandırabileceğimiz bu özellik, rakiplerine kıyasla özelleştirebilir yapısıyla dikkat çekiyor. Henüz test aşamasında olan özellik, önümüzdeki dönemde yaklaşık 1.5 milyar Facebook üyesi tarafından kullanılabilecek. Fotoğraf düzenlemeye yeni bir anlam kazandıracak olan özelliğin detayları haberimizde.



Facebook fotoğraf çerçeveleri özelliği ne işe yarıyor?



Yeni özellik genel olarak fotoğraf çerçeveleri, kenarlıkları etrafında şekilleniyor. Fotoğraflara eklenebilecek çok sayıda çerçeve sunulacak. Bu çerçeveler beraberinde çeşitli efektlerle geliyor. Efekt der demez akıllara hemen Snapchat geliyor. Zaten bu özellik temelde, Snapchat'in farklı bir versiyonu gibi duruyor. Ancak özelleştirilebilir olmaları dikkat çekiyor.



Son bir yıldır Facebook, video konusunda benzer bir çözüm sunuyordu. Önceden hazırlanmış video şablonları üzerinde ufak oynamalar yapılmasına izin veren Facebook, benzer bir özelliği şimdi fotoğraflar için hazırlıyor.



Söz konusu özellik Kolombiya, Meksika, Tayvan, İngiltere ve İrlanda'daki Facebook kullanıcıları tarafından test edilebiliyor. Ancak ne zaman genel kullanıma açılacağı konusu henüz belirsiz.



Facebook fotoğraf çerçeveleri özelliğini kullanmak için 6 adım belirlenmiş. Bu adımlar sırasıyla, Tasarla, Yükle, Gözden Geçir, Detayları Ekle, Gör ve Yönet şeklinde.



Facebook, kendi standartları ile hazırlanmış bir PSD dosyası paylaşıyor. Bu dosyayı istediğiniz gibi düzenlemek sizin elinizde. Yaptığınız çalışmayı Facebook'a yükleyip, Facebook tarafından onay alınca kullanabiliyorsunuz. Onay alan tasarımlar, sadece sizin tarafınızdan değil, diğer Facebook kullanıcıları tarafından da kullanılabiliyor. Hatta hazırladığınız çerçevenin kullanımına dair istatistikleri görmek de mümkün.



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