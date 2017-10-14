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Facebook, Yemek Siparişi Almaya Başlıyacak

FACEBOOK, YEMEK SİPARİŞİ ALMAYA BAŞLIYACAK

Sosyal medya devi Facebook, ABD'de yemek siparişi alma hizmetine başlayacağını duyurdu.

Tarih : 14 Ekim 2017, 01:20
Puan Ver : Facebook, Yemek Siparişi Almaya Başlıyacak(6/10)2

Facebook, yemek siparişi alma hizmetine başlayacağını, ancak uygulamanın şimdilik ABD ile sınırlı kalacağını.

"EVE TESLİM" SEÇENEĞİ GELECEK

Facebook'tan yapılan açıklamada, kullanıcıların çevrelerindeki restoranları Facebook üzerinden görebileceği, siparişlerin "eve teslim" veya "restorandan al" seçenekleriyle müşterilere ulaşacağı bildirildi.

Açıklamada, kullanıcıların çevrelerindeki restoranlar hakkında arkadaşlarının yorumlarını da okuyabileceği ifade edildi.

ŞİMDİLİK SINIRLI SAYIDA RESTORAN VAR

ABD'deki restoranlardan Papa John's, Wingstop, Panera, Jack in the Box, TGI Friday's, Denny's, El Pollo Loco, Chipotle, Jimmy John's ve Five Guys'ın Facebook kullanıcılarına eve teslim seçeneğini sunacağı belirtilen açıklamada, Delivery.com, DoorDash, ChowNow, Zuppler, EatStreet, Slice ve Olo adlı internet siteleriyle anlaşmalı olan restoranlardan da kullanıcıların sipariş verebileceğine işaret edildi.

AMAÇ: FACEBOOK'TAN HİÇ ÇIKMAYIN

Facebook'un yemek siparişi alma hizmetinin kişisel bilgisayarlar ile Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlardan kullanılabileceği vurgulandı.

Facebook'un yeni hizmeti sayesinde kullanıcılarına daha fazla restoran seçeneğini bir arada sunacağına dikkati çeken uzmanlar, şirketin ayrıca kullanıcılarını daha uzun süre kendi sitesinde tutmayı amaçladığını kaydediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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