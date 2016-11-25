Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook yeni hizmetini devreye aldı. Bundan böyle Amerikan merkezli firma yakınlardaki ücretsiz WİFİ ağlarını gösterecek. Hizmetin detayları haberimizde



Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook yeni hizmetini devreye aldı. Bundan böyle Amerikan merkezli firma yakınlardaki ücretsiz WİFİ ağlarını gösterecek. Hizmetin detayları haberimizde



Dünyanın en büyük sosyal ağına yeni özellikler gelemye devam ediyor. Sahip olduğu 1 milyarı aaşkın sahip kullanıcısı ise gelmiş geçmiş en başarılı firmalar arasında yer alıyor. Şirket sunduğu hizmeti geliştirmek için ve yeni hizmetler sunmak için de çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalardan bir tanesi daha duyuruldu. Yeni özellik sayesinde mobil veri tüketimlerinin azaltılması hedeflenmekte.



Sosyal ağ yakın zamanda kullanıma sunacağı özelliği sayesinde yakınlardaki ücretsiz kablosuz ağları gösterecek. Ücretsiz WİFi notları sayesinde mobil veri trafiğinin düşürülmesi hedefleniyor. Hizmet şu an için belli başlı noktalarda test ediliyor. Facebook'un Android ve İOS uygulamasında yerleşik olarak bulunacak özellik sayesinde yakınlarınızdaki tüm kablosuz ağ noktalarını görebilmeniz mümkün.



Haritada WİFİ Noktaları



Cep telefonlarının konum özelliğini kullanarak ilk olarak sizin konumunuzu bulan servis daha sonrasında yakınlarınızdaki kablosuz ağ noktalarını veri tabanı üzerinden buluyor. Haritada sizin konumuzla birlikte kablsozu ağ noktalarının konumu da gösteriliyor. Ayrıca liste halinde de ağ noktalarını ve hangi şirkete ait olduklarını görebilmeniz mümkün.



Kablosuz ağ noktaları sunan şirketi ve internet servis sağlayacıyı da gösterebilen sistemin kısa süre sonra kullanıma sunulması bekleniyor.



Türkçeye ‘WİFİ Bul' olarak çevrilecek olan özellik ilk olarak Amerika genelinde sonrasında ise kademe kademe tüm dünyada kullanıma sunulacak.



Uygulama sadece harita ve liste halinde gösterme özelliğine sahip olmayacak. Bunlara ek olarak istediğiniz takdir de size yakınlardaki WİFİ ağlarını bildirim olarak da sunabilecek. Kısa süre önce yakınlarınızda olan arkadaşlarınızı bildirim ile aktaran Facebook uygulamasına bu özelliğin yakın zamanda gelmesi bekleniyor.











Halka Açık Kablosuz Ağlara Dikkat



Halka açık kablosuz ağların bir kısmı kafe ve restoranlara aitken bir kısmı belediyeler tarafından sunulmakta. Pek çoğunda şifre bulunmayan ağlarda iletişim şifresiz olarak sağlanıyor. Büyük bir güvenli riski olan şifresiz iletişim nedeniyle hacker'lar istedikleri takdirde internet iletişimini dinleyebilir. Bunun önüne geçmek içinse VPN kullanabilirsiniz. VPN sayesinde oluşturulan güvenli bağlantıda sorunsuz bir iletişim yaşayabilmeniz mümkün.



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