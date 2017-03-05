

Facebook Videosize neyi ifade ediyor? Site üzerinden izlediğiniz videoyu mu, yoksa Youtube benzeri bir uygulamayı mı? Son zamanlarda yaptığı atılımlarla bizim için bir uygulamayı ifade ediyor. Zira sonradan bünyesine kattığı Instagram, Whatsapp gibi uygulamalarla, yazılım geliştirme alanında büyümeye devam eden Facebook, bir kaç hafta önce akıllı TV ve cihazlar için uygulamalar geliştireceklerini doğrulamıştı. Bunun akabinde firmanın yeni video uygulaması Facebook Video, Samsung akıllı TV'ler için piyasaya sürüldü. Uygulama son olarak Apple TV'ye geldi.



Şu sıralar sosyal medya platformlarına daha fazla video özelliği sunan Facebook'un, video içeriklerine ağırlık verme arzusu pek gizli değil. Yakın zamanda, şirketin bazı maçları yayınlamak için MLB (Amerika Ulusal Beyzbol Ligi) ile anlaşma imzalamaya çalıştığını duymuştuk.



Facebook Video bir Youtube, bir Netflix değil



Facebook'un video uygulamasının diğer TV uygulamaları kadar kapsamlı olmadığını belirtelim. Basit bir kullanım sunan uygulamada, kullanıcılar sadece sitedeki içerikleri izleyebilecek. Bu içerikler ise ‘arkadaşlarım tarafından paylaşılanlar, en çok canlı izlenenler, takip edilenler ve en yeniler' olmak üzere 4 kategoride listelenmiş.



Zaten telefon, tablet, PC gibi temel cihazların yanı sıra oyun konsolları gibi cihazlardan bile erişilen Facebook'a bir de Apple TV ile TV üzerinden erişmek ister misiniz bilinmez. Ancak cevabınız evet ise izleyeceğiniz videoların düşük çözünürlükte olması alacağınız keyfi düşürecektir.



Apple TV sahipleri,32.1 MB boyutundaki uygulamayı tvOS App Store üzerinden ücretsiz indirebilecek.