FACEBOOK VE TWİTTER YAVAŞLADI
Sosyal medya devi Facebook ve Twitter'a erişim oldukça yavaş sağlanıyor. İki platforma da uygulama veya internet sitesi üzerinden girmeye çalışan kullanıcılar haber akışlarına ulaşamıyor.
Facebook ve Twitter üzerinde mahkeme tarafından alınan bir yasaklama kararı şu an için bulunmuyor. Ancak siteye erişim hızı oldukça düşük durumda. Benzer şekilde Google ve Youtube'a giren bazı kullanıcılar da yavaşlama problemiyle karşılaştığını sosyal medya hesapları üzerinden dile getiriyor.
BAZI SİTELERE DE ERİŞİM ENGELİ
Fırat haber Ajansı,Dicle Haber Ajansı,Yüksekova Haber,Sendika.org,Özgür Gündem'e ulaşmak isteyen internet kullanıcıları, “Mahkeme kararı ile engellendi” yazısıyla karşılaşıyor.
TWİTTER'IN YAVAŞLAMASINA TEPKİ VAR
HRpufy ?@HRpufy
Bu ne lan twitter yavaş face yavaş..
Mustafa K. ?@MMkorana
Twitter, Facebook, google neden yavaş?Amaç nedir?
Rain ?? ?@HSYagmurPeters
twitter ve face hızı, benim sağ tırnağıma oje sürmemden bin kat daha yavaş
İbrahim Eser ?@ibrahimeser_33
Twitter fena yavaş.
Mehmet Ali Üstündağ ?@maustundag
Twitter yavaş mı?
sarı ?@limonluhosbees
Of twitter acayip yavaş be bu ne
Mehmet Çetinkaya ?@cagotem 3 dk.3 dakika önce
Ana makinalarında bakım yapıldığı için Face yavaş çalışıyormuş.Twitter'e n'oluyor peki?
Yoksa ikisi de aynı serverleri mi kullanıyor?
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