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facebook ve twitter yavaşladı

FACEBOOK VE TWİTTER YAVAŞLADI

Sosyal medya devi Facebook ve Twitter'a erişim oldukça yavaş sağlanıyor. İki platforma da uygulama veya internet sitesi üzerinden girmeye çalışan kullanıcılar haber akışlarına ulaşamıyor.

Tarih : 25 Temmuz 2015, 11:00
Puan Ver : Facebook Ve Twitter Yavaşladı(6/10)7


Facebook ve Twitter üzerinde mahkeme tarafından alınan bir yasaklama kararı şu an için bulunmuyor. Ancak siteye erişim hızı oldukça düşük durumda. Benzer şekilde Google ve Youtube'a giren bazı kullanıcılar da yavaşlama problemiyle karşılaştığını sosyal medya hesapları üzerinden dile getiriyor.



BAZI SİTELERE DE ERİŞİM ENGELİ

 

Fırat haber Ajansı,Dicle Haber Ajansı,Yüksekova Haber,Sendika.org,Özgür Gündem'e ulaşmak isteyen internet kullanıcıları, “Mahkeme kararı ile engellendi” yazısıyla karşılaşıyor.



 

TWİTTER'IN YAVAŞLAMASINA TEPKİ VAR

 

HRpufy ?@HRpufy  

Bu ne lan twitter yavaş face yavaş..

 

Mustafa K. ?@MMkorana

Twitter, Facebook, google neden yavaş?Amaç nedir?

 

Rain ?? ?@HSYagmurPeters  

twitter ve face hızı, benim sağ tırnağıma oje sürmemden bin kat daha yavaş

 

İbrahim Eser ?@ibrahimeser_33  

Twitter fena yavaş.

 

Mehmet Ali Üstündağ ?@maustundag  

Twitter yavaş mı?

 

sarı ?@limonluhosbees  

Of twitter acayip yavaş be bu ne



Mehmet Çetinkaya ?@cagotem  3 dk.3 dakika önce

Ana makinalarında bakım yapıldığı için Face yavaş çalışıyormuş.Twitter'e n'oluyor peki?

Yoksa ikisi de aynı serverleri mi kullanıyor?








Etiketler: Facebook  Ve  Twitter  Yavaşladı    haber

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