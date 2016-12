Facebook ve Twitter üzerinde mahkeme tarafından alınan bir yasaklama kararı şu an için bulunmuyor. Ancak siteye erişim hızı oldukça düşük durumda. Benzer şekilde Google ve Youtube'a giren bazı kullanıcılar da yavaşlama problemiyle karşılaştığını sosyal medya hesapları üzerinden dile getiriyor.







BAZI SİTELERE DE ERİŞİM ENGELİ







Fırat haber Ajansı,Dicle Haber Ajansı,Yüksekova Haber,Sendika.org,Özgür Gündem'e ulaşmak isteyen internet kullanıcıları, “Mahkeme kararı ile engellendi” yazısıyla karşılaşıyor.











TWİTTER'IN YAVAŞLAMASINA TEPKİ VAR







HRpufy ?@HRpufy



Bu ne lan twitter yavaş face yavaş..







Mustafa K. ?@MMkorana



Twitter, Facebook, google neden yavaş?Amaç nedir?







Rain ?? ?@HSYagmurPeters



twitter ve face hızı, benim sağ tırnağıma oje sürmemden bin kat daha yavaş







İbrahim Eser ?@ibrahimeser_33



Twitter fena yavaş.







Mehmet Ali Üstündağ ?@maustundag



Twitter yavaş mı?







sarı ?@limonluhosbees



Of twitter acayip yavaş be bu ne







Mehmet Çetinkaya ?@cagotem 3 dk.3 dakika önce



Ana makinalarında bakım yapıldığı için Face yavaş çalışıyormuş.Twitter'e n'oluyor peki?



Yoksa ikisi de aynı serverleri mi kullanıyor?