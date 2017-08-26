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Facebook ve Instagram Dünya Genelinde Çöktü!

FACEBOOK VE INSTAGRAM DÜNYA GENELİNDE ÇÖKTÜ!

Sosyal paylaşım platformları Facebook ve Instagram dünya genelinde çöktü. 1,5 saat kadar süren erişim sorunu daha sonra aşıldı.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 18:40
Puan Ver : Facebook Ve Instagram Dünya Genelinde Çöktü!(6/10)2

Dünya genelinde saat 16.00'dan itibaren sosyal paylaşım platformları Facebook ve Instagram'a erişim sorunu yaşandı. İki platformun birden çökmesinin ardından kullanıcılar, Twitter'dan yaşadıkları erişim sıkıntısını paylaşmaya başladı.

TWITTER'DA DÜNYA GÜNDEMİNE GİRDİ

Twitter dünya gündeminde "#Instagramdown" hashtag'i birinci sıraya oturdu. "Instagram and Facebook" Twitter'da dünya gündemine girdi.

BTK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Facebook ve Instagram'da Amerika, Avrupa, Güney Amerika başta olmak üzere küresel çapta teknik bir problem olduğu raporlandığını' duyurdu.

SORUNUN NEYDEN KAYNAKLANDIĞI BİLİNMİYOR

Konuyla ilgili Facebook ve Instagram'dan bir açıklama yapılmadı. Sorunun neyden kaynaklandığı ya da dünya genelinde bir saldırı olup olmadığı ise bilinmiyor. Öte yandan saat 17.30'dan itibaren Facebook ve Instagram'a kullanıcılar erişim sağlamaya başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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