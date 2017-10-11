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Facebook ve Instagram Çöktü!

FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ!

Ünlü sosyal paylaşım platformu Facebbok ve Instagram saat 18.00 sıralarında dünya genelinde çöktü. Saat 19.30 sıralarında erişim sorunu aşıldı.

Tarih : 11 Ekim 2017, 20:20
Puan Ver : Facebook Ve Instagram Çöktü!(5/10)1

Dünya devi Facebook ve Instagram'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor. Türkiye ve dünyada kullanıcılar, yaşadıklarını erişim sorununu Twitter'dan paylaştılar. Sorun saat 18.00 sıralarında başladı.

FACEBOOK'A YÜZDE 39 ERİŞİM SORUNU YAŞANDI

Facebook'a dünya genelinde totalde yüzde 39 erişim sorunu yaşandı. Oturum açma esnasında yüzde 36 bağlantı sorunu yaşanırken, mobil uygulamada yüzde 23 erişim sorunu yaşandı.

INSATGRAM'A ERİŞİM AYNI DAKİKALARDA DURDU

Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf sosyal ağı Instagram'da da benzer bir sıkıntı aynı dakikalarda baş gösterdi. Ancak sosyal medyanın iki devine yaşanan erişim sıkıntısı saat 19.30 sıralarında aşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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