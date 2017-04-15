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facebook ve google'da iş görüşmesinde ne soruyorlar?

FACEBOOK VE GOOGLE'DA İŞ GÖRÜŞMESİNDE NE SORUYORLAR?

İşte Facebook ve Google'da çalışmayı bekleyenlere sorulan akıl dolu o sorular...

Tarih : 15 Nisan 2017, 09:52
Puan Ver : Facebook Ve Google'da İş Görüşmesinde Ne Soruyorlar?(5/10)7


ATM'leri yeniden tasarlamanız gerektiğini söyleseler bunu nasıl yapardınız?



Seattle'daki bütün camları yıkamak için ne kadar para istersin?



Buradaki ilk gününüzde ne yapacaksınız?



Bir web sitenin nasıl çalıştığını açıklayın.



100 katlı bir bina ve elinizde iki tane ampül var. Ampülün yere düştüğünde kırılacağı en alçak katı bulun.



Amerika'da kaç tane halı süpürge makinası bulunmaktadır?






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