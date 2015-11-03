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facebook üzerinden alışveriş dönemi başlayacak!

FACEBOOK ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ DÖNEMİ BAŞLAYACAK!

Dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook'ta yeni bir özellik test ediliyor. “Yerel Market” olarak adlandırılan bu özellik ile Facebook üzerinden bir şeyler alıp satmak mümkün olacak. Facebook Market özelliğinin detayları haberimizde.

Tarih : 03 Kasım 2015, 09:44
Puan Ver : Facebook Üzerinden Alışveriş Dönemi Başlayacak!(9/10)10


Dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook'ta yeni bir özellik test ediliyor. “Yerel Market” olarak adlandırılan bu özellik ile Facebook üzerinden bir şeyler alıp satmak mümkün olacak. Facebook Market özelliğinin detayları haberimizde.



Facebook, her geçen gün yeni bir özellik duyuruyor. Son aylarda çok sayıda yeni servis ve özellik duyuran Facebook, şimdi ise “Local Market” özelliği ile gündemde. “Yerel Market” olarak dilimize çevirebileceğimiz bu özellik ile Facebook üzerinden alışveriş yapmak mümkün olacak gibi duruyor.



Geçtiğimiz yıl Facebook, sadece Gruplar hizmeti için benzer bir alışveriş özelliğini gündeme getirmişti. Ancak bu genel bir özellik değildi. Şimdi ise Tech Crunch isimli sitenin iddiasına göre Facebook bu özelliği genele açmaya hazırlanıyor.



Henüz test aşamasında olan Facebook Market özelliği ile tıpkı bir alışveriş sitesi gibi ürün alıp, satmak mümkün olacak gibi duruyor. Ürünleri, haber görselinde de görebileceğiniz gibi kategorize eden sistem, alışveriş siteleri gibi çalışabilir. Ancak henüz test aşamasında olduğu için servisin tüm detayları ortaya çıkmış değil.



Mobilya, Sanat, Otomobil, Kitap, Kıyafet, Bahçe, Müzik, Spor ve Oyuncak gibi çok sayıda ürün kategorisinin olduğu özelliğe Facebook'un kendi uygulaması içerisinden ulaşılabiliyor. Ancak bu özellikten şimdilik sadece test sürecinde olan kullanıcılar faydalanabiliyor.



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