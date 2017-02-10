

YALOVA'nın merkeze bağlı Safran Köyü'nde sevgilisinden ayrılınca bunalıma giren 18 yaşındaki Oğuzhan Kaloğlu intihar etti. Kaloğlu'nun intihar ederken sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde canlı yayın yaptığı belirtildi.







Yalova'ya bağlı Safran Köyü'nde oturan Oğuzhan Kaloğlu dün saat 20.00 sıralarında evlerinde Facebook'tan, "Bizim aşkımız bitmiş ben de sözümü tutuyorum ve bitiyorum. Ben sen değilim. Hoşçakal elveda N.K. Allah'a emanet olun hepiniz" paylaşımını yaptıktan sonra Facebook'tan canlı yayında göğsüne dayadığı pompalı tüfeği ateşledi. Oğuzhan Kaloğlu'nun kendisini vurmasıyla odasına giren ailesi şoke oldu. Ailenin haber vermesi sonucu gelen 112 Acil Servisine ait ambulans ile Yalova'da özel bir hastaneye kaldırılan Kaloğlu yaşamını yitirdi.







Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.







kaynak:haberler