Dünyanın en büyük soayal ağı Facebook iş dünyasına adım atıyor. Facebook yeni özelliği ile birlikte iş ilanlarının yayınlandığı bir servis haline de dönüşecek. Şirketin amacı Linkedln'e rakip olmak gibi görünüyor.



Dünyanın en büyük soayal ağı Facebook iş dünyasına adım atıyor. Facebook yeni özelliği ile birlikte iş ilanlarının yayınlandığı bir servis haline de dönüşecek. Şirketin amacı Linkedln'e rakip olmak gibi görünüyor.



Geçtiğimiz aylarda Facebook for Work'ü aktif olarak kullanıma sunan şirket içi haberleşme konusunda kolaylıklar sağlamayı ve şirketlerin daha kolay yönetilebilir olması için çalışmalar yapmayı sürdürüyor. Şirket çalışanlarına özel olarak çalışanların birbirine mesaj atabildiği özel grupların ve anketlerin oluşturulup dosyaların paylaşılabildiği iş ağı Facebook for Work henüz ne kadar başarı gösterecek bilinmese de şirket bu servisini daha kapsamlı hale getirmeye niyetli gibi görünüyor.



Şirket içi ağ olarak başlayan Work hizmetinden ayrı olarak şirketlerin iş ilanları açabileceği ve çalışanların doğrudan Facebook üzerinden ilanlara başvuru yapabileceği bir ilan sistemin kurulması bekleniyor. İlan sistemi sayesinde şirketler doğrudan Facebook üzerinden iş alanları verebilecek ve çalışanlar bu ilanlara doğrudan Facebook üzerinden başvurabilecek. Hizmetin iddia boyutunda mı kalacağı yoksa kullanıma mı sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak hizmet kullanıma sunulursa dünyanın en büyük sosyal ağı doğrudan profesyonel iş ağı Linkedln'e rakip olmuş olacak.



Tamamen profesyonellere yönelik bir ağ olan Linkedln, çalışanların ihtiyaçlarını karşılayan pek çok çözüm sunmakta. Şirketlere profesyonel üyelikler de satan ve ana gelir kaynağı olarak bu üyelikleri gören Linkedln de de iş ilanları verilebiliyor. Pek çok şirket tarafından aktif olarak kullanılan bu ilan sistemine dünyanın en büyük sosyal ağından rakip gelirse şirketler doğrudan birbirine rakip olmuş olacak. Bu durumun Faceboo k'un küçük de olsa hissedarı olan Microsoft cephesinde ne gibi sonuçlar doğuracağını bekleyip görmek gerekiyor. Zira Microsoft kısa süre önce Linkedln'i satın almıştı.



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