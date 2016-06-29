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facebook, twitter, youtube'a erişim kapandı mı?

FACEBOOK, TWİTTER, YOUTUBE'A ERİŞİM KAPANDI MI?

Facebook, Youtube, Twitter'a neden girilemiyor? Dün akşam Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen hain saldırısı sonrasında sosyal medyaya girişim önce ağırlaştı daha sonra tamamen kapandı.

Tarih : 29 Haziran 2016, 09:32
Puan Ver : Facebook, Twitter, Youtube'a Erişim Kapandı Mı?(8/10)7


İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanan saldırı sonrasında kullanıcılardan Twitter ve Facebook'un ciddi şekilde yavaşladığı şikayetleri geliyor. Henüz konuyla ilgili ulaşan bir resmi bilgi yok. Bazı kullanıcılar Facebook ve Twitter'a hiç giremezken bazıları ise platformların son derece yavaş olduğunu ifade ediyor. VPN kullanarak sosyal medyaya girenler olduğu da belirtiliyor. Dün akşam yapılan hain saldırı sonrasında sosyal medyaya hala erişim sağlanamıyor. Facebook, Twitter ve Youtube gibi sosyal medya hesaplarına erişimin kapatılıp kapatılmadığı belli değil.



Atatürk Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonrası Facebook, Twitter ve YouTube'a erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen ve onlarca insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısının ardından kullanıcılar sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, diğer yandan Facebook, Twitter ve YouTube platformlarına erişimde aksaklıklar yaşanıyor. Kullanıcılar bu sitelere ya çok yavaş bağlanabiliyor, ya da hiç erişemiyor. Erişim sağlayabilmek için kullanıcıların azımsanmayacak bir kısmı VPN araçlarını tercih ediyor. Söz konusu sitelere sadece Türkiye'de erişim sorunu yaşanırken, konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama yapılmış değil.

FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE HALA KAPALI!



İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonrası Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarına erişim yavaşlamıştı. Bu sabah itibariyle ise erişim normal yollardan sağlanamıyor. VPN'den giriş yapılabildiğine göre ilk akla gelen sosyal medyada Türkiye'de erişim yasağı getirildiği şeklinde. Twitter ve YouTube'a saat 04.13 itibariyle erişimde sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Kullanıcılar bu sitelere ya çok yavaş bağlanabiliyor, ya da hiç erişemiyor.

FACEBOOK, TWITTER VE YOUTUBE'A NASIL GİRİLİR?



Facebook ve Twitter gibi sosyal medya sitelerine girmek için farklı alternatifler bulunmaktadır. Bunun için DNS değiştirme yapılabilir veya VPN kulllanabilirsiniz. Piyasada gerek masaüstü gerekse de mobil cihazlar için pek çok VPN programı bulunmaktadır. Türkiye'deki özellikle ücretsiz kullanım seçenği ile HotspotShield en çok tercih edilen VPN programlarından biridir. VPN programları basittir. İndirip kurmanız ve aktifleştirmeniz yeterlidir. Chrome web mağazasından Zenmate kurularak da giriş yapılabilir



 DNS DEĞİŞTİRME

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızın Yerel ağ Bağlantısı ayarlarına girip DNS numaralarını değiştirerek de Youtube, Facebook ve Twitter gibi sitelere giriş yapabilirsiniz. Bunun için Windows'ta Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni açın ve Yerel Ağ Bağlantısı'na tıklayın. Açılan pencerede “Özellikler”e girin. Yeni açılan pencerede listeden İnternet Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4) satırını seçip yine “Özellikler”e tıklayın.



Son olarak açılan pencerede “Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan:” şıkkını işaretleyip tercih ettiniz DNS numaralarını girip “Tamam”a tıklayararak DNS değiştirebilirsiniz.



Google DNS Adresleri ve Ayarları

8.8.8.8

8.8.4.4



Open DNS Adresleri ve Ayarları

208.67.222.222

208.67.220.220



Verizon DNS Adresleri ve Ayarları

4.2.2.1

4.2.2.2



SmartViper DNS Adresleri ve Ayarları

208.76.50.50

208.76.51.51



Norton DNS Adresleri ve Ayarları

198.153.192.1

198.153.194.1



Uydunet DNS Adresleri ve Ayarları

62.248.80.161

62.248.80.162



Safe DNS Adresleri ve Ayarları

195.46.39.39

195.46.39.40



Dns Advantage DNS Adresleri ve Ayarları

156.154.70.1

156.154.71.1



OpenNic Project DNS Adresleri ve Ayarları (Türkiye'ye en yakın DNS Sunucuları)

178.17.170.67

217.12.203.133

193.182.144.144

217.12.210.54



OpenNic Project DNS Adresleri ve Ayarları (Dünya)

107.150.40.234

50.116.23.211

58.6.115.42

58.6.115.43

119.31.230.42

200.252.98.162

217.79.186.148

81.89.98.6

78.159.101.37

203.167.220.153

82.229.244.191

216.87.84.211

66.244.95.20

207.192.69.155

72.14.189.120

151.236.6.156

118.88.20.195



ScrubIt DNS Adresleri ve Ayarları

67.138.54.100

207.225.209.66



DynDNS DNS Adresleri ve Ayarları

216.146.35.35

216.146.36.36



GTEI DNS Adresleri ve Ayarları

4.2.2.1

4.2.2.2

4.2.2.3

4.2.2.4

4.2.2.5

4.2.2.6



TTNET DNS Adresleri ve Ayarları

195.175.39.39

195.175.39.40



Level3 DNS Adresleri ve Ayarları

209.244.0.3

209.244.0.4



DNS.WATCH DNS Adresleri ve Ayarları

84.200.69.80

84.200.70.40



Comodo Secure DNS Adresleri ve Ayarları

8.26.56.26

8.20.247.20



GreenTeamDNS DNS Adresleri ve Ayarları

81.218.119.11

209.88.198.133



SmartViper DNS Adresleri ve Ayarları

208.76.50.50

208.76.51.51



FreeDNS DNS Adresleri ve Ayarları

37.235.1.174

37.235.1.177



Norton ConnectSafe DNS Adresleri ve Ayarları

199.85.126.10

199.85.127.10

198.153.192.40

198.153.194.40

198.153.192.50

198.153.194.50

198.153.192.60

198.153.194.60



Securly DNS Adresleri ve Ayarları

184.169.143.224

184.169.161.155








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