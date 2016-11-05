

Geçtiğimiz günden beri yaşanan İnternet problemi özellikle sosyal medya erişimlerini büyük ölçüde kısıtladı. Facebook, Twitter ve Youtube'u kullanmak isteyenler ciddi erişim sorunları yaşadı. BTK da operatörlere gönderdiği talimatta VPN servislerinin kapatılmasını istedi. Peki henüz açık olan VPN ile Facebook, Twitter, Whatsapp ve YouTube'a nasıl girilir?



T24 internet sitesinden Füsun Sarp Nebil'in haberine göre, BTK tarafından operatörlere gönderilen talimat ile 5651 sayılı kanunun 6. maddesinin 1.fıkrasının ç bendi çerçevesinde VPN servislerinin kapatılması istendi. Habere göre kapatılması istenen servisler arasında, Tor Project, VPN Master, Hotspot Shield VPN, Psiphon, Zenmate VPN, TunnelBear, Zero VPN, VyprVPN, Private Internet Access VPN, Espress VPN, IPVanish VPN var.







Dün başlayan ve halen büyük oranda devam eden sosyal medyaya erişim engeli, Türk internet kullanıcılarını yine VPN'lere itti. Öyle ki, Apple'ın App Store'unda listelerin ilk basamakları, hep VPN uygulamalarıyla doldu. En popüler iOS uygulamaları listesinin ilk üç sırası VPN uygulamalarıyla doldu. App Store'un arama sekmesinde ise, günün popüler arama terimlerinin tümü, VPN'lerle ilgiliydi.







Peki Twitter, Facebook, Whatsapp ve YouTube'a VPN ile nasıl girilir? İşte ücretsiz olarak kullanabileceğiniz en iyi 5 ücretsiz VPN servisi...







1. CyberGhost VPN 6







Ücretsiz bir VPN hizmeti olan CyberGhost, web etkinliğinizi izlemediğini gururla söylerken, bunu destekleyecek bir şeffaflık raporu yayınlıyor. CyberGhost, ziyaret ettiğiniz web sitelerine yolladığınız verileri kontrol etmenizi sağlayacak işlevler de sunuyor. Aradığınız gizlilik ise CyberGhost tam size göre.







Kullanımı oldukça kolay olan CyberGhost'un basit arayüzü, IP adresinizin konumunu seçmenize izin veriyor ve olup bitenleri görsel olarak, anlaşılır biçimde gösteriyor. Bununla birlikte CyberGhost'un sunucu sayısı şu an için oldukça sınırlı ve ücretsiz sürümde Kanada veya Asya'daki sunucuları seçemiyorsunuz.