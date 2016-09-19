Sosyal medya haberleri ve gelişmeleri takip etmek isteyenler için yeni bir alternatif olarak büyük ilgi görüyor ancak bu mecrada haberlerin deforme edilmesi veya sahte haberlerin yayılması da önüne geçilmesi zor bir sorun olarak herkesi rahatsız ediyor.



Sosyal medya haberleri ve gelişmeleri takip etmek isteyenler için yeni bir alternatif olarak büyük ilgi görüyor ancak bu mecrada haberlerin deforme edilmesi veya sahte haberlerin yayılması da önüne geçilmesi zor bir sorun olarak herkesi rahatsız ediyor.



Facebook, Twitter ve Google, şimdi sosyal medyadaki sahte haberleri ayıklayabilmek için birlikte çalışmaya başlıyorlar.



Bu amaçla Facebook ve Twitter, First Draft Coalition isimli oluşuma katıldıklarını duyurdu. Söz konusu koalisyon Haziran 2015'te, YouTube tarafından oluşturulmuştu. FDC, olayların, haberlerin video ile kaydedilmesi ve ispatlanması mantığına dayanıyor. Böylece, haberlerin/olayların orada bulunan insanlar tarafından videoya kaydedilmesi ve FDC'ye yüklenmesiyle teyit edilmesi mümkün oluyor. Bu girişim aynı zamanda sayısız gazeteci tarafından, duydukları/hazırladıkları haberleri hızlı şekilde teyit etmek amacıyla kullanılıyor. FDC'deki haberleri geniş bir editör kitlesi tarafından dikkatle incelenerek yerleştiriliyor.



Gazeteciler gibi, normal sosyal medya kullanıcıları da herhangi bir haberi (bomba patladı, kaza oldu, silahlı saldırı yaşandı, meydan kavgası çıktı yaralılar var, vb…) sosyal medyada paylaşmadan önce gerçekliğini bu platform üzerinden kontrol edebiliyor. Böylece fake (sahte) haberlerin sosyal medyada yayılmasının önüne geçilmesi mümkün oluyor.



Facebook ve Twitter şimdi kullanıcılarına ve bu platfromun destekçisi olan basın yayın kurumlarına veya bağımsız gazetecilere özel araçlar sunarak, FDC'nin daha etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak. Fake haberlerin yayılmasını sağlayan en büyük mecralar olan Facebook ve Twitter'ın da şimdi FDC'ye destek vermesiyle, bu tür yalan haberlere karşı önemli bir adım atılmış olacak.