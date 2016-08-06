O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

facebook, tuzak manşetlere savaş açtı!

FACEBOOK, TUZAK MANŞETLERE SAVAŞ AÇTI!

Facebook'un yeni algoritması, kullanıcılara kurulan "manşet tuzaklarına" karşı artık daha güçlü!

Tarih : 06 Ağustos 2016, 14:33
Puan Ver : Facebook, Tuzak Manşetlere Savaş Açtı!(0/10)


Facebook, İngilizcede "clickbait" olarak da nitelenen, başlık ve içerik arasındaki uyumsuzluk nedeniyle kullanıcıları yanlış yönlendiren gönderilere ve tuzak manşetlere karşı savaş açtı.



Aslında daha önce 2014 yılındaki Haber Akışı güncellemesiyle bu tarz gönderilerle mücadele başlatan sosyal ağ, bir bağlantının clickbait olup olmadığını anlamak için iki işaretten yararlanıyordu: Kullanıcıların bu bağlantı üzerinde Facebook dışında geçirdikleri zaman ve bu bağlantıyı beğenmeleri ya da paylaşmaları.



Facebook, son güncellemesiyle birlikte Haber Akışı'ndaki algoritmayı çok daha etkili bir hale getiriyor. Zira sosyal ağ artık clickbat bağlantıları başlıklara bakarak belirleyecek ve onları bir spam filtresine göre kategorilendirecek. Bu doğrultuda başlıkları incelemek için gerçek insanlarla işbirliği yapan Facebook sıkça kullanılan ifadeleri ve klasik clickbait yapısını da ortaya çıkardı.



Sosyal ağ ayrıca bu tarz içerikler paylaşan Facebook sayfalarının gönderilerinin de Haber Akışı'nda otomatik olarak daha az görünmesini sağlayacak.








Etiketler: Facebook  Tuzak  Manşetlere  Savaş  Açtı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER