

Facebook, İngilizcede "clickbait" olarak da nitelenen, başlık ve içerik arasındaki uyumsuzluk nedeniyle kullanıcıları yanlış yönlendiren gönderilere ve tuzak manşetlere karşı savaş açtı.



Aslında daha önce 2014 yılındaki Haber Akışı güncellemesiyle bu tarz gönderilerle mücadele başlatan sosyal ağ, bir bağlantının clickbait olup olmadığını anlamak için iki işaretten yararlanıyordu: Kullanıcıların bu bağlantı üzerinde Facebook dışında geçirdikleri zaman ve bu bağlantıyı beğenmeleri ya da paylaşmaları.



Facebook, son güncellemesiyle birlikte Haber Akışı'ndaki algoritmayı çok daha etkili bir hale getiriyor. Zira sosyal ağ artık clickbat bağlantıları başlıklara bakarak belirleyecek ve onları bir spam filtresine göre kategorilendirecek. Bu doğrultuda başlıkları incelemek için gerçek insanlarla işbirliği yapan Facebook sıkça kullanılan ifadeleri ve klasik clickbait yapısını da ortaya çıkardı.



Sosyal ağ ayrıca bu tarz içerikler paylaşan Facebook sayfalarının gönderilerinin de Haber Akışı'nda otomatik olarak daha az görünmesini sağlayacak.