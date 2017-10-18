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Facebook, To be Honest Uygulamasını Satın Aldı

FACEBOOK, TO BE HONEST UYGULAMASINI SATIN ALDI

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın ardından gençler arasında popüler olan To be Honest uygulamasını da satın aldı.

Tarih : 18 Ekim 2017, 17:10
Puan Ver : Facebook, To Be Honest Uygulamasını Satın Aldı(7/10)3

Facebook, WhatsApp ve Instagram'dan sonra 5 milyon kullanıcısı olan ve özellikle gençler arasında popüler olan To be Honest (TBH) uygulamasını da satın aldı. Zuckerberg ve ekibi, sosyal platformlarından kaçan genç kullanıcıları bu hamle ile telafi etmek istiyor.

SOSYAL MEDYADAKİ ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Kullanıcıların kimliklerini gizleyerek birbirlerine soru sormalarına imkan veren uygulama için Facebook'un ne kadar ücret ödediği şimdilik bilinmiyor.

TBH uygulaması Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Snapchat için de benzer bir yol izleyen Facebook, akıllı telefon fenomeni olan uygulamayı satın alamayınca benzer özellikleri kendi platformlarına entegre etme yolunu seçmişti.

Sosyal medyadaki etkisini artırmak için popüler uygulamaları satın alma yoluna giden Facebook daha önce rekor fiyatlar ile WhatsApp ve Instagram'ı satın almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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