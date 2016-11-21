

Akıllı telefon kullanıcılarının günlük hayatta en çok şikayetçi olduğu konuların başında şarj sorunu geliyor. Çoğu kişi telefonunu tam dolu batarya ile bir gün kullanamıyor, ikinci kez şarj etme ihtiyacı duyuyor.







Bataryanın hızlı tükenmesinin belli başlı sebepleri var elbette. Örnek olarak telefonun yazılımı, bataryası, ekran parlaklığı tercihleri ve mobil veri kullanımı gibi faktörler batarya tüketimini etkiliyor.







İşin bir başka boyutu ise uygulamalar. Kimi uygulamalar arka planda o kadar çok RAM tüketimi yapıyor ki, telefonu oldukça yoruyor ve haliyle bataryanın erken tükenmesine neden oluyor.







Facebook ile yüzde 15 performans kaybı







Konuyla alakalı Russell Holly isimli Android bloggerı bir çalışma yapmış. Tech World Zone'da yer alan bu çalışmada test aracı olarak LG G4 kullanılmış. Söz konusu telefonda Facebook ve Facebook Messenger uygulamaları kaldırıldıktan sonra, diğer mobil uygulamaların yüzde 15 daha hızlı çalıştığı tespit ediliyor. 15 farklı uygulama test ediliyor ve ortalama olarak bu uygulamalar Facebook kaldırıldıktan sonra daha hızlı çalışıyor.







kaynak:yenişafak