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facebook, taksicilik işine el atacak

FACEBOOK, TAKSİCİLİK İŞİNE EL ATACAK

Dünya üzerinde hızlı bir şekilde yaygınlık göstermeye devam eden Uber, Facebook'un desteği ile beraber daha da büyümeye hazırlanıyor

Tarih : 19 Aralık 2015, 10:19
Puan Ver : Facebook, Taksicilik İşine El Atacak(10/10)10


Dünya üzerinde hızlı bir şekilde yaygınlık göstermeye devam eden Uber, Facebook'un desteği ile beraber daha da büyümeye hazırlanıyor... En çok kullanılan sosyal medya mecralarından Facebook, almış olduğu karar ile birlikte taksicilik işine giriyor. Zira şu anda taksi uygulaması deyince akla ilk gelen Uber, yapılacak olan değişiklik ile birlikte kısmen de olsa Facebook üzerinden kullanılabilecek. Ki böylelikle kullanıcıların rahat bir şekilde Uber taksi çağırmaları ve iki platform arasında geçiş yapabilmeleri sağlanacak. Facebook Messenger üzerinden kullanılabileceği açıklanan yeni özelliğin büyük oranda kolaylık sağlayacağı bildiriliyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook yönetimi, açıkçası bu hususta bir hayli iddialı. Messenger sayesinde tek bir tık ile taksi çağırabilecek, ödeme yapabilecek ve hatta takip işlemlerini gerçekleştirebileceğiz. Duyurulan işbirliğinin tam olarak ne zaman faaliyete geçeceği bilinmiyor. Ayrıca ülkemiz bakımından İstanbul'da kullanılabilen Uber'in bu tarz bir yenilikten nasibini alıp almayacağı da kesinleşmiş değil.








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