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facebook steam'e rakip oluyor!

FACEBOOK STEAM'E RAKİP OLUYOR!

Facebook, Gameroom ismini verdiği yeni platformuyla Steam'e rakip olmaya hazırlanıyor.

Tarih : 04 Kasım 2016, 10:17
Puan Ver : Facebook Steam'e Rakip Oluyor!(8/10)8


Facebook, Gameroom ismini verdiği yeni platformuyla Steam'e rakip olmaya hazırlanıyor.



Facebook geçtiğimiz Ağustos ayında yaptığı bir duyuruyla Unity geliştirici araç setiyle yaptığı işbirliğinin sonucunda elde ettiği kendi PC oyun platformunun duyurusunu yapmıştı. Gameroom adı verilen bu platforma dair ortaya çıkan yeni detaylar onun aslında 2009'daki Steam'le oldukça benzer bir yapıda olduğunu gösteriyor. Gameroom'un Steam'den en büyük farkı hem web üzerinde hem de Facebook ekosisteminde yer alanlar olmak üzere Facebook oyunlarına özel olması.



Başlangıç olarak 200 MB'den daha büyük oyunların yer alamayacağı platformda ilerleyen zamanlarda bazı istisnalar yapılarak bu oranın 500 MB'a çıkarılabileceği belirtiliyor.








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