Facebook oldukça ses getirecek yeni uygulamasını tanıttı ve kullanıma sundu. Facebook Spaces hakkında her şey haberimizde.



Facebook oldukça ses getirecek yeni uygulamasını tanıttı ve kullanıma sundu. Facebook Spaces hakkında her şey haberimizde.



Dünyanın en popüler sosyal ağı Facebook, VR yani sanal gerçeklik konusunda da hızla büyüyor. Oculus Rift partnerliğine ek olarak, yeni bir uygulama tanıtıldı. Facebook Spaces adı verilen uygulama sayesinde VR deneyimi sosyalleşiyor.



Oculus Rift isimli VR platformu bir süredir zaten piyasaydı. Facebook ise şimdiye kadar en belirgin adımını 360 derece fotoğraf ve videoların paylaşılabilmesi konusunda atmıştı. Ancak Facebook Spaces ile ilk büyük adım atılmış oldu.



An itibariyle Oculus Rift kullanıcılarının ücretsiz olarak indirip kullanabildiği Facebook Spaces sayesinde Oculus Rift'e sahip olan kullanıcılar sanal dünyada bir araya gelebiliyor.



Facebook Spaces, aynı anda dört kullanıcıyı tek bir ortamda VR teknolojisi sayesinde bir araya getirebiliyor. Kullanıcılar VR ile uyumlu içerikleri birlikte izleyebiliyor. Yani aynı 360 derece videoyu, Oculus Rift sahibi dört farklı kullanıcı aynı anda izleyebiliyor.



Üstelik bu VR deneyimi sırasında Facebook Messenger üzerinden sesli bir görüntülü görüşmek yapmak mümkün oluyor. Uyumlu oyunlar yine Facebook Spaces aracılığı ile oynanabiliyor, kullanıcılar çizim yapabiliyor. Facebook fotoğraf efektlerinin de önümüzdeki dönemde VR platformuna taşınması bekleniyor.



Yüklenen bir profil fotoğrafı sayesinde Facebook, her kullanıcıya özel bir sanal karakter oluşturuyor. Aynı masanın etrafında VR deneyimini birlikte paylaşan kullanıcılar adeta sanal dünyaya giriş yapıyor. Henüz beta programında olan Facebook Spaces'in önümüzdeki dönemlerde Oculus Rift dışındaki platformlarda da kullanılabilir olması bekleniyor.



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