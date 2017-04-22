Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

facebook spaces ile vr deneyimi sosyalleşiyor!

FACEBOOK SPACES İLE VR DENEYİMİ SOSYALLEŞİYOR!

Facebook oldukça ses getirecek yeni uygulamasını tanıttı ve kullanıma sundu. Facebook Spaces hakkında her şey haberimizde.

Tarih : 22 Nisan 2017, 15:52
Puan Ver : Facebook Spaces İle Vr Deneyimi Sosyalleşiyor!(5/10)5


Facebook oldukça ses getirecek yeni uygulamasını tanıttı ve kullanıma sundu. Facebook Spaces hakkında her şey haberimizde.



Dünyanın en popüler sosyal ağı Facebook, VR yani sanal gerçeklik konusunda da hızla büyüyor. Oculus Rift partnerliğine ek olarak, yeni bir uygulama tanıtıldı. Facebook Spaces adı verilen uygulama sayesinde VR deneyimi sosyalleşiyor.



Oculus Rift isimli VR platformu bir süredir zaten piyasaydı. Facebook ise şimdiye kadar en belirgin adımını 360 derece fotoğraf ve videoların paylaşılabilmesi konusunda atmıştı. Ancak Facebook Spaces ile ilk büyük adım atılmış oldu.



An itibariyle Oculus Rift kullanıcılarının ücretsiz olarak indirip kullanabildiği Facebook Spaces sayesinde Oculus Rift'e sahip olan kullanıcılar sanal dünyada bir araya gelebiliyor.



Facebook Spaces, aynı anda dört kullanıcıyı tek bir ortamda VR teknolojisi sayesinde bir araya getirebiliyor. Kullanıcılar VR ile uyumlu içerikleri birlikte izleyebiliyor. Yani aynı 360 derece videoyu, Oculus Rift sahibi dört farklı kullanıcı aynı anda izleyebiliyor.



Üstelik bu VR deneyimi sırasında Facebook Messenger üzerinden sesli bir görüntülü görüşmek yapmak mümkün oluyor. Uyumlu oyunlar yine Facebook Spaces aracılığı ile oynanabiliyor, kullanıcılar çizim yapabiliyor. Facebook fotoğraf efektlerinin de önümüzdeki dönemde VR platformuna taşınması bekleniyor.



Yüklenen bir profil fotoğrafı sayesinde Facebook, her kullanıcıya özel bir sanal karakter oluşturuyor. Aynı masanın etrafında VR deneyimini birlikte paylaşan kullanıcılar adeta sanal dünyaya giriş yapıyor. Henüz beta programında olan Facebook Spaces'in önümüzdeki dönemlerde Oculus Rift dışındaki platformlarda da kullanılabilir olması bekleniyor.



AMD Radeon RX 500 Serisi Teknik Özellikler








Etiketler: Facebook  Spaces  İle  Vr  Deneyimi  Sosyalleşiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER