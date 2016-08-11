Sosyal medya devi Facebook bir türlü satın alamadığı ve özelliklerini kopyalamaya başladığı Snapchat'i bu kez doğrudan kendisine adepte etti.



Sosyal medya devi Facebook bir türlü satın alamadığı ve özelliklerini kopyalamaya başladığı Snapchat'i bu kez doğrudan kendisine adepte etti.



Geçtiğimiz hafta İnstagram'a Sanpchat'in hikayeler özelliği gelmiş ve büyük tepki çekmişti. İnstagram'a gelen güncelleme ile Snapchat'te olan hikayeler özelliği neredeyse birebir kopyalanarak ‘yeni ve muhteşem bir özellik' olarak duyurulmuştu. 24 saatlik videolar çekebildiğiniz ve kimlerin görebileceğini seçebileceğiniz İnstagram hikayeler özelliği ile Mark Zukerberg doğrudan Snapchat kullanıcılarını kendisine çekmeyi hedeflemişti.



Mark yine yerinde durmayarak bu kez Snapchat'in özelliklerini Facebook'a getirdi. Snapchat'te bulunan videolara çeşitli çıkartma ve filitreler doğrudan Facebook'a getirildi. Henüz test edilen özellik ile ilgili yayınlanan 30 saniyelik videoda Facebook'ta paylaşmak için çektiğiniz fotoğraf ve videolara anlık olarak efekt ve filitreler eklenebilmekte.



Mark Zukerberg'in Snapchat'in özelliklerini çalmayı nereye kadar götüreceği bilinmezken yapılanlar kullanıcılar tarafından büyük tepki çekiyor. Tepkinin en büyük nedeni ise satın alınmak istenip de alınamayan Snapchat'in saldırgan bir tavırla yok edilmek istenmesi.



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