Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, Snapchat'in en önemli özelliklerinden birisini kendi platformunda sunmaya hazırlanıyor. Snapchat'in en önemli özelliklerinden birisi olan atılan mesajların ve Snap'lerin kaybolması artık Facebook'a da geliyor.



Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, Snapchat'in en önemli özelliklerinden birisini kendi platformunda sunmaya hazırlanıyor. Snapchat'in en önemli özelliklerinden birisi olan atılan mesajların ve Snap'lerin kaybolması artık Facebook'a da geliyor.



Yaklaşık 3 yıl önce Facebook tarafından satın alınmak istenen ve bunun için tam 3 milyar dolar önerilen Snapchat, bugün milyonlarca kullanıcının vazgeçilmez sosyal ağı olmuş durumda. Zukerberg bunu fark etmiş olacak ki zamanında Snapchat'i almak istedi ancak bun da başarılı olamadı. O sıralar 3 milyar dolara satın almaya çalıştığı Snapchat'in bugün ki değeri ise 20 milyar dolar düzeyine dayanmış durumda.



Kurucusu Evan Spiegel'e büyük paralar kazandıran popüler sosyal ağ, artık öyle bir düzeye geldi ki Facebook kendisinden özellik almaya başladı. Tabi telif vs. vererek değil. Bir nevi çalarak. Snapchat'in ‘kaybolan mesajları' ortaya çıkan iddialara yakın dönemde Facebook'a gelecek. Ancak Facebook özelliği birebir kopyalamıyor. Çeşitli eklemelerle birlikte sunuyor. Bu eklemeler arasında net olmasa da 24 saate kadar kalabilecek şekilde metin mesajları, görseller, videolar, sesli mesajları gönderebilme de var. Yeni gelen özellik sayesinde Snapchat ile günlük hayatımıza giren ve Turkcell BİP gibi diğer uygulamalarda da görmeye başladığımız belli bir süreden sonra ‘kaybolan mesajlar', artık daha fazla hayatımızın içerisinde olacak.



Özelliğin ne zaman aktif olarak kullanıma sunulacağı henüz bilinmezken iddiayı ortaya atan analist Tiffany Zhong, attığı tweet ile başka iddialarda da bulundu. Bunlardan birisi de Facebook'un sadece ‘kaybolan mesajlar'ı değil diğer Snapchat özelliklerini de kendisine uyarlayarak hayata geçireceği. Analist bu konu da çeşitli görseller paylaşmış. Hatta ekrandaki bir ‘gülen yüz' ikonuna tıklayarak bu özelliğin aktif hale geleceğini belirtmiş.



Dünyanın en büyük sosyal ağı olan ve aktif 1 milyarı aşkın kullanıcıya sahip olan Facebook gücünü korumak için pek çok çalışma yapıyor. Bu çalışmalar arasında kendi plartformunu güçlendirmek ve Afrika gibi aktif olamadığı pazarlara açılmak da varken bu gibi satın almalar da bulunuyor. Buna en net örnek ise Whatsapp'ı satın alması. Mark Zukerberg yaptığı hamleler ile şimdiye kadar emin adımlarla gelmeyi başardı ve öyle görünüyor ki bundan sonra da böyle devam edecek. Henüz çok genç olsa dahi Mark'a bir şey olduğunda Facebook'a ne olacağı sorusu da akla gelmiyor değil. Mark gittiğinde firması batmasa dahi eğer doğru yönetilemezse büyük bir kayba uğrayacaktır.



Gorilla Glass 5 hangi telefonlarda kullanılacak?