

Kullanıcılarının hesap güvenliğini sağlamak için başka birinin hesabınıza ulaşmayı denemesi durumunda bu durumu SMS ile haber veren Facebook bu uyfulamayı rafa kaldırıyor.



Facebook dün itibariyle yaptığı bir duyuruda izinsiz giriş bildirimlerinin SMS ile iletilmeyeceğini duyurdu. Facebook tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:



"Facebook hesabınız, birisinin hesabınıza erişmeyi denemesi halinde giriş uyarıları alacağınız şekilde tasarlanmıştır. 11 Kasım 2015 tarihi itibariyle bu bildirimleri e posta ve Facebook bildirimleri olarak alacaksınız. Artık SMS ile bildirim yapılmayacak. Bu değişiklik diğer bildirimleri etkilemeyektir. "