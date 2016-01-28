

İnternetin hayatımızdaki yeri gün geçtikçe daha da önemli bir hal alıyor. Artık tek bir tıkla bütün banka işlemlerimizi halledebiliyor hatta bütün belgelerimizi kapı kapı dolaşmadan oturduğumuz yerden temin edebiliyoruz.







Tabi bu durum hayatı kolaylaştırması açısından büyük önem arz etse de, siber saldırılar açısından bizleri biraz tedirgin ediyor. Zira siber saldırı gerçekleştiren bireyler kolaylıkla bütün bilgilerinize ulaşabiliyor hatta bütün sosyal platform hesaplarınızı ele geçirebiliyorlar.Sosyal medya denilince akla gelen birkaç platformdan biri olan Facebook, kullanıcılar için ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü senelerdir kullandığı Facebook hesabını kaybeden birisini, sadece basit bir hesap kaybetmiyor. Senelerdir yüklediği, başkaları tarafından etiketlendiği fotoğraflar videolar ve en önemlisi de bulmak için büyük çabalar sarf ettiği geçmişinden kopup gelen bir sürü arkadaşını da hesabıyla birlikte yitiriyor.



Facebook şifre kırma yöntemleriyle başkasının hesaplarını ele geçiren kullanıcılar daha sonra bu hesapları sahiplerine belirli ücretler karşılığında satarak kendilerine çıkar sağlamaya çalışıyorlar. Bu durum legal olmasa bile hesabı çalınan kullanıcı, Facebook şifre kırma yöntemleriyle hesabını çalanlara ödeme yapmayı kabul ediyor.







Peki Facebook şifre kırma yöntemleri nelerdir? Facebookta hesap nasıl çalınır? Hesabınızın çalınmaması için almanız gereken önlemler nelerdir? Gelin bunlara yakından bir göz atalım.



Facebook Şifre Kırma







Öncelikle şunu belirtelim. Bir Facebook hesabı çalacaksanız, internette yer alan Facebook şifre kırma, Facebook hesap çalma gibi programlardan uzak durmanız gerekiyor. Çünkü böyle bir program henüz yazılmış değil. Facebook şifre kırma başlıklı programları kullanarak yapabileceğiniz tek şey bilgisayarına sayısız virüs bulaştırmak ve gizlediğiniz bilgilerin karşı tarafa ulaştırılmasını sağlamak olacaktır. Facebook hesabı çalmak istiyorsanız güvenebileceğiniz tek program türü şifre kombinasyon deneme programları olmalıdır. Bu tarz programları da kendi şifrelerinizi açığa vermemek için lisanslı olarak satın almanız sizin yararınıza olacaktır.







Facebook Çalma Programı







Evet, yukarıda da bahsettiğim gibi direk mail adresini yazıp Facebook şifre kırma uygulamasını harekete geçireceğiniz bir program henüz yok. Fakat çeşitli klasörleri şifreleyip unuttuğunuz zaman, bu şifreleri bulmanıza yardımcı olacak çeşitli programlar mevcuttur. İşte bütün şifre kombinasyonlarını tek tek deneyip, şifrenizi bulduğunuz bu tarz programları çalmak istediğiniz Facebook hesabında da uygulamanız mümkündür. Tabi bu durumda bütün kombinasyonları serbest bırakarak yapacağınız bir şifre kırma sistemi aylarca sürecektir.







Facebook Hesabımı Programlara Karşı Nasıl Güvene Alabilirim?







Şifre deneme programlarının son derece basit bir mantığı vardır. Örneğin 4 karakterli ve sadece rakamlardan oluşan bir şifreyi kırmak istediğinizde program kendi içerisinde "0,0,0,0-0,0,0,1-0,0,1,0" şeklinde olabilecek bütün kombinasyonları sırayla denemeye başlar. Tabi ki bunu bizim manuel olarak girdiğimiz gibi değil, çok çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirir. Bu tarz programlardan korunmak için harf, rakam ve nokta, virgül tarzı karakterlerden oluşan 6-8 basamaklı bir şifre hesabınızı erişilemez yapmaya yetecektir. Eğer şifreniz sadece rakamlardan oluşuyorsa, ne kadar uzun olursa olsun hesabınızın şifresinin ele geçirilmesi fazla uzun sürmeyecektir.