

Facebook'ta canlı yayınlanan cinayet görüntüleri beraberinde büyük tartışmalar getirdi. Peki Facebook şiddet videoları sorununu çözebilecek mi?



Facebook'un başı şu sıralarda sitenin canlı yayın özelliğiyle yayınlanan cinayet görüntüleriyle dertte. İlk önce ABD'nin Cleveland şehrinde işlediği cinayeti canlı olarak yayınlayan adam, daha sonra da Tayland'da önce kızını sonra da kendini öldüren adamın canlı yayını üzerine Facebook'un bu özelliği tartışma konusu oldu. Facebook şiddet videoları ile ilgili nasıl bir çözüm getireceği üzerinde kara kara düşünmeye başladı.



Facebook CEO'su Mark Zuckerberg geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada bu konuya özellikle değinerek, “Bu konuda çok çalışmamız gerekiyor. Yaşanan olaylar gibi trajedileri engellemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” ifadelerini kullandı.



Facebook canlı yayında bu gibi olayların yayınlanmasını engellemek için iki farklı yaklaşım sergiliyor. Öncelikle kullanıcıların içerikleri rapor etmesi ve şiddet içerikli videolarla karşılaştıklarında bunu yetkililere bildirmesi için kullanılan bir sistem bulunuyor. Facebook yetkilileri bunu daha da etkili hale getirebilmek için tüm sistemi incelemeye aldıklarını belirtti.



Facebook'un şiddet içerikli canlı yayınları engellemek için izlediği diğer yaklaşım ise yapay zeka. Geliştirilecek yapay zeka ile bu içeriklerin hızlıca tespit edilip yayılmasının engellenmesi hedefleniyor. Ancak aylık yaklaşık 2 milyar kullanıcıya sahip olan Facebook'un bunu yapıp yapamayacağı merak konusu. Teorik olarak 2 milyar insanın sadece tek bir dokunuşla canlı yayın yapabildiği bir ortamda içeriğin hızlıca tespit edilmesi ne kadar mümkün olacak bunu göreceğiz.



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