FACEBOOK SANSÜRDE GERİ ADIM ATTI
1972 yılında Vietnam'da napalm bombasından kaçan 9 yaşındaki çıplak kızın fotoğrafını sansürleyen Facebook, özellikle Norveç'ten gelen tepkilerin ardından kararını değiştirdi
Facebook, 1972 yılında Vietnam'da napalm bombasından kaçan 9 yaşındaki çıplak kızın fotoğrafının sansürlenmesi kararından geri adım attı.
Norveç'te büyük tepkiye sebep olan sansüre karşı Norveç Gazetesi Aftenposten dünkü sayısının ilk sayfasında Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e açık mektup yazmıştı.
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