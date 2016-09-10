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facebook sansürde geri adım attı

FACEBOOK SANSÜRDE GERİ ADIM ATTI

1972 yılında Vietnam'da napalm bombasından kaçan 9 yaşındaki çıplak kızın fotoğrafını sansürleyen Facebook, özellikle Norveç'ten gelen tepkilerin ardından kararını değiştirdi

Tarih : 10 Eylül 2016, 12:35
Puan Ver : Facebook Sansürde Geri Adım Attı(5/10)7


Facebook, 1972 yılında Vietnam'da napalm bombasından kaçan 9 yaşındaki çıplak kızın fotoğrafının sansürlenmesi kararından geri adım attı.



Norveç'te büyük tepkiye sebep olan sansüre karşı Norveç Gazetesi Aftenposten dünkü sayısının ilk sayfasında Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e açık mektup yazmıştı.








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