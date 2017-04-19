Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

facebook sahte hesapları bulmakta artık daha iyi

FACEBOOK SAHTE HESAPLARI BULMAKTA ARTIK DAHA İYİ

Facebook sosyal medya ağını sahte hesaplardan ve spam iletilerden temizliyor. Şirketin geliştirdiği algoritmalar artık eskisinden çok daha iyi.

Tarih : 19 Nisan 2017, 10:04
Puan Ver : Facebook Sahte Hesapları Bulmakta Artık Daha İyi(6/10)8


Facebook sosyal medya ağını sahte hesaplardan ve spam iletilerden temizliyor. Şirketin geliştirdiği algoritmalar artık eskisinden çok daha iyi.



En büyük sosyal medya ağı olan Facebook, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim yaşatmak için çalışmaya devam ediyor. Sosyal medya devinin her zaman karşılaştığı sorunların başında sahte (fake) hesaplar ve spam yorumlar geliyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için aralıksız çalışan Facebook yazılımcıları, bu konuda oldukça iyi sonuçlar almaya başladılar.



İlk olarak gerçek kişilere ait olmayan sahte hesapları bulup kaldırmak için algoritmalarını geliştiren sosyal medya devi, daha sonra da insanların sahte beğeniler gibi şeyler alıp satmasını zorlaştaracak sistemler geliştirdi. Bu konuda geliştirdiği algoritmaların sahte hesapları tespit etme konusunda her geçen gün biraz daha iyileştiğini açıklayan şirket, her gün on binlerce hesabın bu algoritmalara tarafından belirlenip kapatıldığını duyurdu.



Şirketin kullandığı algoritmalar artık sahte beğeniler ve yorumlarla yayılan spam yorumları tespit etmekte de daha iyi. Bu spam iletilerin büyük bölümü kaldırılmış durumda. Geri kalanları tespit edip temizlemek için ise çalışmalar sürüyor.



Star Wars: Battlefront II'nin Fragmanı Yayınlandı








Etiketler: Facebook  Sahte  Hesapları  Bulmakta  Artık  Daha  İyi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER