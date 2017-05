Facebook sosyal medya ağını sahte hesaplardan ve spam iletilerden temizliyor. Şirketin geliştirdiği algoritmalar artık eskisinden çok daha iyi.



En büyük sosyal medya ağı olan Facebook, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim yaşatmak için çalışmaya devam ediyor. Sosyal medya devinin her zaman karşılaştığı sorunların başında sahte (fake) hesaplar ve spam yorumlar geliyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için aralıksız çalışan Facebook yazılımcıları, bu konuda oldukça iyi sonuçlar almaya başladılar.



İlk olarak gerçek kişilere ait olmayan sahte hesapları bulup kaldırmak için algoritmalarını geliştiren sosyal medya devi, daha sonra da insanların sahte beğeniler gibi şeyler alıp satmasını zorlaştaracak sistemler geliştirdi. Bu konuda geliştirdiği algoritmaların sahte hesapları tespit etme konusunda her geçen gün biraz daha iyileştiğini açıklayan şirket, her gün on binlerce hesabın bu algoritmalara tarafından belirlenip kapatıldığını duyurdu.



Şirketin kullandığı algoritmalar artık sahte beğeniler ve yorumlarla yayılan spam yorumları tespit etmekte de daha iyi. Bu spam iletilerin büyük bölümü kaldırılmış durumda. Geri kalanları tespit edip temizlemek için ise çalışmalar sürüyor.



