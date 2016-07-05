FACEBOOK PAPER'I KAPATIYOR!
Facebook, iki buçuk yıllık bir aranın ardından, büyük ümitlerle açtığı uygulaması Facebook Paper'ı kapatıyor!
Facebook, Ocak 2014'te kullanıma sunduğı Paper uygulamasını devredışı bırakma kararı aldı.
Sosyal ağda dolaşırken haber okumanın yeni bir yolunu sunmayı hedefleyen uygulamanın temelde iki işlevi bulunuyordu:
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