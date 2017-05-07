Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

facebook moderatör sayısını arttırıyor

FACEBOOK MODERATÖR SAYISINI ARTTIRIYOR

Amerika'da bir kişinin sosyal medyada canlı yayın yaparken cinayet işlemesi Facebook'u harekete geçirdi. Şirket önlem olarak moderatör ekibi genişletiyor.

Tarih : 07 Mayıs 2017, 11:00
Puan Ver : Facebook Moderatör Sayısını Arttırıyor(8/10)10


Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Facebook'ta akıl almaz bir olay yaşandı. Amerikalı bir adam, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparken sokaktan geçen yaşlı bir adamı ortada hiçbir sebep yokken öldürdü. Sadece Amerika'da değil tüm dünyada büyük yankı uyandıran bu olay sosyal medyada yayınlanan içeriklerin de sorgulanmasına neden oldu.



Yaşanan bu olayların ardından kullanıcılarının paylaştığı içerikleri daha iyi denetlemek isteyen sosyal medya devi, çareyi moderatör sayısını arttırmakta buldu. Şirket moderatör kadrosuna 3000 yeni çalışan ekledi. Böylece platformdaki moderatör sayısı bir anda neredeyse iki katına çıktı. Şirketin daha önce 4500 kişilik bir moderatör ekibi vardı.



Sayıları 7500'e çıkan bu moderatör ekibi sitede yayınlanan videoları ve iletileri denetleyecek ve şikayet edilen içerikleri hızlıca kontrol edecek. Gerektiği taktirde ise bu içerikler hızlıca kaldırılacak veya canlı yayınlara son verilecek.








Etiketler: Facebook  Moderatör  Sayısını  Arttırıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER