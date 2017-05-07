

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Facebook'ta akıl almaz bir olay yaşandı. Amerikalı bir adam, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparken sokaktan geçen yaşlı bir adamı ortada hiçbir sebep yokken öldürdü. Sadece Amerika'da değil tüm dünyada büyük yankı uyandıran bu olay sosyal medyada yayınlanan içeriklerin de sorgulanmasına neden oldu.



Yaşanan bu olayların ardından kullanıcılarının paylaştığı içerikleri daha iyi denetlemek isteyen sosyal medya devi, çareyi moderatör sayısını arttırmakta buldu. Şirket moderatör kadrosuna 3000 yeni çalışan ekledi. Böylece platformdaki moderatör sayısı bir anda neredeyse iki katına çıktı. Şirketin daha önce 4500 kişilik bir moderatör ekibi vardı.



Sayıları 7500'e çıkan bu moderatör ekibi sitede yayınlanan videoları ve iletileri denetleyecek ve şikayet edilen içerikleri hızlıca kontrol edecek. Gerektiği taktirde ise bu içerikler hızlıca kaldırılacak veya canlı yayınlara son verilecek.