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facebook milyonlarca dolar ceza ile karşı karşıya

FACEBOOK MİLYONLARCA DOLAR CEZA İLE KARŞI KARŞIYA

Whatsapp'in alım sürecinde Avrupa Komisyonu'na yalan beyan vermekle suçlanan Facebook 276 milyon dolar ceza ile karşı karşıya.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 12:15
Puan Ver : Facebook Milyonlarca Dolar Ceza İle Karşı Karşıya(8/10)10


Facebook 276 milyon dolar ceza ile karşı karşıya. Reuters'ın haberine göre şirket 2014 yılında Whatsapp'ın satın alma sürecinde Whatsapp ile Facebook kullanıcı bilgilerinin eşleştirilmeyeceği sözünü verirken Avrupalı makamlara yanlış bilgi vermekle suçlanıyor.



Avrupa Komisyonu'nun 6 aylık incelemenin sonunda Facebook'a ceza kemsesi bekleniyor. Facebook'a kesilmesi beklenen 276 milyon dolarlık ceza kurumun 2016 gelirinin yüzde 1'ine denk geliyor.



Facebook Fransa'da kullanıcı bilgilerini reklam verenlerle paylaştığı için cezaya çarptırılmıştı.



İtalya geçen hafta Facebook'a Whatsapp'ın kullanıcı bilgilerini Facebook ile paylaştığı suçlamasıyla 3 milyon euro ceza kesmişti.



 



kaynak:sözcü








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