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facebook messenger'da uçuş planlaması dönemi

FACEBOOK MESSENGER'DA UÇUŞ PLANLAMASI DÖNEMİ

Facebook, anında mesajlaşma yazılımı Messenger'a şimdi de uçuş planlaması uygulaması ekledi. Böylelikle kullanıcılar, Messenger yardımıyla uçak bileti alabilecek, uçuş için check-in yapabilecek, uçuşa dair duyurulara Messenger üzerinden ulaşabilecek.

Tarih : 03 Nisan 2016, 18:38
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Facebook'un, Messenger'ı farklı uygulamalarla zenginleştirme ve para kazanma politikası yeni değil. Daha önce de ABD'de taksi servislerini Messenger'a entegre eden Facebook, şimdi de havayolu şirketlerini Messenger'a sokuyor.



Şimdilik sadece Royal Dutch Airlines ve KLM yolcuları için çalışan servis sayesinde yolcular tüm uçuş planlarını Messenger üzerinden yapabiliyor.



Messenger'a daha önce Hyatt otelleri entegre olmuş ve otel dileyen misafirleri için rezervasyon, oda servisi, uyandırma servisi gibi hizmetleri Messenger üzerinden vermeye başlamıştı. Facebook'un bu yeni uygulamaları Messenger'a para kazandırmaya başladığı taktirde diğer mesajlaşma uygulamalarının da benzer ortaklıklara gitmesi bekleniyor.



Diğer bir deyişle, mesajlaşma uygulamaları yakın gelecekte, farklı hizmetleri satın almak için bir portala dönüşecek.








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