Facebook Messenger uygulaması bazı açılardan yeterli koruma seviyesine sahip olsa da, kullanıcıların dikkate alması gereken bazı noktalar da mevcut.



Dünyaca ünlü sosyal medya servisi Facebook, kötü niyetli kişilerin eylemlerinin artması nedeniyle; eskisine göre çok daha sıkı güvenlik politikaları güdüyor. Facebook'un hakimiyetinde bulunan Whatsapp, Viber ve Google'ın Allo servisi, Messenger gibi end-to-end encryption (E2EE) şifrelemesini kullanıyor. Söz konusu konuşmalar; “gizli sohbet”olarak konumlanıyor ve şifrelendiriliyor.Grup



Lakin sistemin bazı açıkları da mevcut. Dikkat etmeniz gereken nokta da burası. End-to-end encryption (E2EE) algoritması, teke-tek kişiler arasındaki görüşmeler için azami güvenlik sağlasa da, grup konuşmalarında gerekli şifreleme eylemleri gerçekleşmiyor. Yani grup konuşmalarında, çok ama çok dikkatli olmanız gerekiyor.



Messenger'ın üst düzey koruması, Mayıs ayında gün yüzüne çıkmış ve kullanıcılardan, son derece olumlu tepkiler almıştı. Ancak, herkesin bir aşil tendonu veya daha popüler bir deyimle Kriptoniti mevcut. E2EE algoritmasının zayıf tarafı da, ikiden fazla kişi arasında gerçekleşen görüşmeler… Bu konuda Messenger kullanıcılarını özellikle dikkatli olmaya davet ediyoruz.



“Gizli Konuşmalar” kategorisinin diğer bir zayıf noktası ise GIF, video, Facebook ödeme sistemi ve buna benzer bazı uygulamalara destek vermemesi. Lakin bu, güvenli yazışmalar için kabul edilebilir bir bedel. Ne de olsa E2EE devreye girmeden önce, kullanıcılar SSL/TSL protokollerini kendileri aktif kılmak zorundaydı.



Grup görüşmelerinin de benzer bir algoritma ile korunup korunmayacağı merak konusu. Ancak şimdilik buna ışık tutacak bir veri yok.