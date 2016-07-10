O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

facebook messenger'da grup konuşmalarına dikkat!

FACEBOOK MESSENGER'DA GRUP KONUŞMALARINA DİKKAT!

Facebook Messenger uygulaması bazı açılardan yeterli koruma seviyesine sahip olsa da, kullanıcıların dikkate alması gereken bazı noktalar da mevcut.

Tarih : 10 Temmuz 2016, 10:41
Puan Ver : Facebook Messenger'da Grup Konuşmalarına Dikkat!(10/10)10


Dünyaca ünlü sosyal medya servisi Facebook, kötü niyetli kişilerin eylemlerinin artması nedeniyle; eskisine göre çok daha sıkı güvenlik politikaları güdüyor. Facebook'un hakimiyetinde bulunan Whatsapp, Viber ve Google'ın Allo servisi, Messenger gibi end-to-end encryption (E2EE) şifrelemesini kullanıyor. Söz konusu konuşmalar; “gizli sohbet”olarak konumlanıyor ve şifrelendiriliyor.Grup



Lakin sistemin bazı açıkları da mevcut. Dikkat etmeniz gereken nokta da burası. End-to-end encryption (E2EE) algoritması, teke-tek kişiler arasındaki görüşmeler için azami güvenlik sağlasa da, grup konuşmalarında gerekli şifreleme eylemleri gerçekleşmiyor. Yani grup konuşmalarında, çok ama çok dikkatli olmanız gerekiyor.



Messenger'ın üst düzey koruması, Mayıs ayında gün yüzüne çıkmış ve kullanıcılardan, son derece olumlu tepkiler almıştı. Ancak, herkesin bir aşil tendonu veya daha popüler bir deyimle Kriptoniti mevcut. E2EE algoritmasının zayıf tarafı da, ikiden fazla kişi arasında gerçekleşen görüşmeler… Bu konuda Messenger kullanıcılarını özellikle dikkatli olmaya davet ediyoruz.



“Gizli Konuşmalar” kategorisinin diğer bir zayıf noktası ise GIF, video, Facebook ödeme sistemi ve buna benzer bazı uygulamalara destek vermemesi. Lakin bu, güvenli yazışmalar için kabul edilebilir bir bedel. Ne de olsa E2EE devreye girmeden önce, kullanıcılar SSL/TSL protokollerini kendileri aktif kılmak zorundaydı.



Grup görüşmelerinin de benzer bir algoritma ile korunup korunmayacağı merak konusu. Ancak şimdilik buna ışık tutacak bir veri yok.








Etiketler: Facebook  Messenger  Da  Grup  Konuşmalarına  Dikkat    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER