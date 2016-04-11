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facebook messenger'a taranabilir profil etiketi geliyor

FACEBOOK MESSENGER'A TARANABİLİR PROFİL ETİKETİ GELİYOR

Facebook, anında mesajlaşma yazılımı Messenger'ı dijital kartvizit haline getirmek için önemli bir adım attı. Artık kullanıcılar, Messenger Codes ile birbirlerinin hesaplarına hızla erişebilecekler.

Tarih : 11 Nisan 2016, 10:06
Puan Ver : Facebook Messenger'a Taranabilir Profil Etiketi Geliyor(7/10)4


Facebook, anında mesajlaşma yazılımı Messenger'ı dijital kartvizit haline getirmek için önemli bir adım attı. Artık kullanıcılar, Messenger Codes ile birbirlerinin hesaplarına hızla erişebilecekler. 



Yeni uygulamayla kullanıcıların profil fotoğraflarının çevresine dairesel olarak noktalar ve çizgilerden oluşan bir kod yerleştirilecek. Başka bir kullanıcı bu kodları kendi telefonunun kamerasıyla okuttuğunda doğrudan kullanıcının hesabına ulaşacak ve ona kolayca arkadaşlık isteği gönderebilecek veya mesaj atabilecek. Bu şekilde, partilerde, toplantılarda, ayak üstü buluşmalarda kişilerin birbirlerini kontak listesine eklemesi kolaylaşacak.



Bir anlamda dijital kartvizit değiş-tokuşu anlamına da gelecek bu uygulama ile Facebook Messenger'ın profesyonel dünyada daha fazla ilgi görmesi de bekleniyor. Facebook ayrıca Messenger'ı şirketlerin müşterileriyle iletişim kurabileceği bir platform haline de dönüştürmek istiyor. Böylece Messenger'ın daha “profesyonel” bir görünüm kazanacağı düşünülüyor. Yine Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp'ın ise daha kişisel kullanıma yönelik bir mesajlaşama uygulaması olacağı anlaşılıyor



Messenger Codes ilk aşamada sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşacak ancak kısa sürede tüm dünyanın kullanımına açılacak. Yani 2016 yılı içinde Messenger Codes ile tanışmaya ve yeni tanışacağımız kişilerle Facebook Messenger profilimizi Messenger Codes ile paylaşmaya hazır olalım.



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