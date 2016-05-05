O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

facebook messenger'a snapchat benzeri özellik eklenecek

FACEBOOK MESSENGER'A SNAPCHAT BENZERİ ÖZELLİK EKLENECEK

Snapchat'in başarısını tekrarlamak isteyen Facebook, Facebook Messenger'a Snapchat benzeri bir özellik ekleyecek. Bu yeni özellik test edilmeye başlandı.

Tarih : 05 Mayıs 2016, 09:41
Puan Ver : Facebook Messenger'a Snapchat Benzeri Özellik Eklenecek(9/10)10


Snapchat'in başarısını tekrarlamak isteyen Facebook, Facebook Messenger'a Snapchat benzeri bir özellik ekleyecek. Bu yeni özellik test edilmeye başlandı.



Bildiğiniz gibi Snapchat son dönemde hızla yükselerek dünyanın en popüler sosyal medya araçlarından biri haline geldi. Facebook ve Twitter gibi popüler sosyal medya platformları genç kullanıcı kaybederken, Snapchat sürekli daha fazla gence ulaşıyor. Uygulamanın bu yükselişindeki en önemli nedenlerden biri de kullanıcılarına sunduğu mahremiyet. Çünkü bildiğiniz gibi Snapchat'te gönderiler kalıcı olarak yer almıyor. Bu durumda insanlara daha rahat paylaşımda bulundukları bir ortam sağlıyor.



Bu yüzden Facebook gibi diğer sosyal medya araçlarıda Snapchat'in bu başarısını tekrarlamak istiyorlar. Bunu yapmanın en kolay yolu ise halihazırda var olan uygulamalara Snapchat benzeri özellikler yüklemek. İşte Facebook'ta popüler uygulaması Facebook Messenger ile tam da bunu yapmak istiyor. Facebook Messenger kullanıcılarına Snapchat benzeri bir özellik sunmak istediği bir süredir bilinen Facebook, bu yeni özelliği test etmeye başladı. İnternete sızdırılan yeni görüntüler Snapchat benzeri bu özelliğin iOS'ta test edilmekte olduğunu gösterdi. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar paylaşımlarının ne zaman kaybolmasını istediklerini belirleyebilecekler.



Hindistan, Yine Apple'a Geçit Vermedi!








Etiketler: Facebook  Messenger  A  Snapchat  Benzeri  Özellik  Eklenecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER