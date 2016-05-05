

Snapchat'in başarısını tekrarlamak isteyen Facebook, Facebook Messenger'a Snapchat benzeri bir özellik ekleyecek. Bu yeni özellik test edilmeye başlandı.



Bildiğiniz gibi Snapchat son dönemde hızla yükselerek dünyanın en popüler sosyal medya araçlarından biri haline geldi. Facebook ve Twitter gibi popüler sosyal medya platformları genç kullanıcı kaybederken, Snapchat sürekli daha fazla gence ulaşıyor. Uygulamanın bu yükselişindeki en önemli nedenlerden biri de kullanıcılarına sunduğu mahremiyet. Çünkü bildiğiniz gibi Snapchat'te gönderiler kalıcı olarak yer almıyor. Bu durumda insanlara daha rahat paylaşımda bulundukları bir ortam sağlıyor.



Bu yüzden Facebook gibi diğer sosyal medya araçlarıda Snapchat'in bu başarısını tekrarlamak istiyorlar. Bunu yapmanın en kolay yolu ise halihazırda var olan uygulamalara Snapchat benzeri özellikler yüklemek. İşte Facebook'ta popüler uygulaması Facebook Messenger ile tam da bunu yapmak istiyor. Facebook Messenger kullanıcılarına Snapchat benzeri bir özellik sunmak istediği bir süredir bilinen Facebook, bu yeni özelliği test etmeye başladı. İnternete sızdırılan yeni görüntüler Snapchat benzeri bu özelliğin iOS'ta test edilmekte olduğunu gösterdi. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar paylaşımlarının ne zaman kaybolmasını istediklerini belirleyebilecekler.



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