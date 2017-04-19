

Facebook, kendi uygulamalarına her hangi bir güncelleme geleceğinde hiç vakit kaybetmiyor, bu yenilikleri hemen kullanıcılarıyla paylaşıyor. Bu başka uygulamalardan esinlendiği (!) bir yenilik olsa bile. Doğal olarak Facebook Messsenger içinde bu kural geçerli.







Yıllık Facebook F8 Konferansında sosyal medya platformu müzikal bir müjde verdi. Bünyesinde bulundurduğu Messenger uygulamasının Apple Music ve Spotify müzik servisleriyle bütünleşeceğini söyledi.







İlk olarak Spotify ile bütünleşecek olan Messenger, önümüzdeki günlerde aynı ortaklığı Apple Müzik ile de gerçekleştirecek. Spotify sohbet eklentisini kullanan Facebook kullanıcıları, bundan böyle Spotify müzik kütüphanesinden şarkı arayabilecek, albümlere göz atabilecekler. Kullanıcılar Spotify eklentisine tıklandığında seçtikleri şarkıları 30 saniye önizleme yapabilecekleri gibi, tamamını da dinleme avantajına sahip olacaklar.







kaynak:tamindir