FACEBOOK MESSENGER'A ANKET ÖZELLİĞİ GELİYOR
Facebook, Messenger uygulamasında yeniliklerine devam ediyor. Facebook, popüler mesajlaşma uygulaması için anket özelliği kısa sürede tüm kullanıcıların kullanımına açılacak.
Twitter, bir süre önce Facebook'ta epey yaygın olarak kullanılan anket özelliğini kullanıma sunmuş ve bu özellik Twitter'da ciddi şekilde kullanılmaya başlanmıştı. Yani bir nevi Twitter'ın bu hamlesi oldukça yerinde ve başarılıydı. İşte bu duruma bir karşılık vermek isteyen Facebook, Messenger'a bu kez anket özelliğini getirdi.
Grup sohbetlerde kullanılabilen (zaten mantık olarak başka türlü kullanılamaz) özellik, tahmin edebileceğiniz gibi son derece basit bir şekilde de kullanılabilmekte.Özellik şu an için Amerika'da kullanıma sunulmuş durumda. Kısa sürede ülkemiz için de kullanıma sunulacak.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar