

Twitter, bir süre önce Facebook'ta epey yaygın olarak kullanılan anket özelliğini kullanıma sunmuş ve bu özellik Twitter'da ciddi şekilde kullanılmaya başlanmıştı. Yani bir nevi Twitter'ın bu hamlesi oldukça yerinde ve başarılıydı. İşte bu duruma bir karşılık vermek isteyen Facebook, Messenger'a bu kez anket özelliğini getirdi.







Grup sohbetlerde kullanılabilen (zaten mantık olarak başka türlü kullanılamaz) özellik, tahmin edebileceğiniz gibi son derece basit bir şekilde de kullanılabilmekte.Özellik şu an için Amerika'da kullanıma sunulmuş durumda. Kısa sürede ülkemiz için de kullanıma sunulacak.