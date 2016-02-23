

Facebook Messenger bu güncelleştirme ile beraber yeni Özelliklere de kavuşmuş oldu.



Facebook Yöneticileri, bazı Ailelerde tek bir Akıllı Cihazın kullanıldığını ve Facebook Mesajlarının bir cihaz üzerinden kontrol edilmek istendiğini göz önünde bulundurarak aynı cihazda birden çok hesabın kullanılması için testlere başlamışlardı. O testler başarıyla sonuçlandı ve Facebook Messenger bugünden itibaren resmi olarak çoklu hesap desteği vermeye başladı. Kullanıcılar; Ayarlar üzerinden yeni hesapları ekleyebilecek.



Telefondaki diğer Hesaplara yeni bir mesaj geldiğinde Facebook Messenger uyarı verecek; ancak Kullanıcı Şifresini girip kendi hesabına giriş yapmadan mesajın kimden geldiğini veya ne yazdığını göremeyecek. Dolayısıyla Gizlilik Sorunları da yaşanmayacak. Birden fazla Hesap desteği, kullanıcıların Oturum ve Hesapları arasında geçiş yapmasına imkân sağlayacak. Güncelleştirmeden sonra birden fazla Hesap kullanmak için Ayarlar menüsünden Hesaplar seçeneğine gidin ve oradan istediğiniz kadar Hesap ekleyin.



Facebook bu özelliği; kullanıcıların Aile ve Arkadaşları ile Telefon ve Tabletlerini paylaşabilmesi için sunduğunu söylüyor. Bu sayede birden fazla kişi Akıllı Telefon ve Tabletler üzerinden Facebook Messenger uygulamasından yararlanabilecek. Bu paylaşım sonucunda Mesajlarınız da gizli kalacak.