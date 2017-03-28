

Dünyanın en popüler ikinci mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger Windows Phone desteğini bu ayın sonunda kaldırıyor. İşte detaylar.



Microsoft'un mobil platformu Windows Phone, önemli bir uygulamayı daha kaybediyor. Facebook'un mesajlaşma servisi Messenger, bundan böyle Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 sürümlerini desteklemeyecek. Windows Phone kullanıcılarına e-posta yolu ile bildirilen bu gelişme, Mart ayının sonuna uygulanmaya başlanacak.



Elbette bu gelişmenin şaşırtıcı bir tarafı yok. Çünkü Windows Phone'un mobil sektördeki pazar payı giderek küçülüyor. 2016 yılının sonunda açıklanan rakamlara göre Windows Phone'un pazar payı artık %1'in altına düşmeye başladı.



Microsoft ise bu konuda herhangi bir çaba içerisinde değil. Hatta Skype bile geçtiğimiz günlerde Windows Phone desteğini sonlandırma kararı almıştı. Yani Facebook Messenger bu konuda ilk değil. Bu gidişle sonuncu da olmayacak. Nisan ayı itibariyle Windows Phone 8 ve 8.1 kullanıcıları Messenger uygulaması üzerinden mesaj gönderip alamayacak. Facebook'un kendi uygulaması ise bir süre daha güncellenmeye devam edilecek.



Windows Phone 10 için ise henüz böyle bir karar yok. Yani Skype ve Messenger uygulamaları Windows Phone 10 sürümünde kullanılabiliyor. Ancak güncellemelerin aksaması, Windows Phone 10'un kullanımının artmasını engelliyor. Windows Phone platformundan vazgeçmek istemeyen kullanıcılar için artık tek çıkış yolu, Windows Phone 10 yüklü yeni bir cihaz satın almak gibi duruyor.



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