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facebook messenger uygulaması güncellendi!

FACEBOOK MESSENGER UYGULAMASI GÜNCELLENDİ!

Facebook'un popüler mesajlaşma uygulaması Messenger güncellendi. Android ve iOS için yayınlanan güncelleme ile artık Facebook Messenger konuşmalarınızı ve kişilerinizi özelleştirebileceksiniz. Detayları haberimizde.

Tarih : 21 Aralık 2015, 09:54
Puan Ver : Facebook Messenger Uygulaması Güncellendi!(8/10)9


Facebook'un popüler mesajlaşma uygulaması Messenger güncellendi. Android ve iOS için yayınlanan güncelleme ile artık Facebook Messenger konuşmalarınızı ve kişilerinizi özelleştirebileceksiniz. Detayları haberimizde.



Dünyanın en popüler ikinci mesajlaşma servisi olan Facebook Messenger, oldukça ilgi çekici bir güncelleme ile karşımızda. Kısa süre önce duyurulan bu güncellemenin temel amacı, Messenger konuşma pencerenizi kendinize göre özelleştirmek. Yeni gelen özelliklere geçmeden önce uygulamanın Android için Google Play Store'da, iOS için ise App Store'da yayınlandığını belirtelim. Yani kısa bir güncelleme işleminden sonra bu özellikten faydalanabilirsiniz.



Güncelleme temelde özelleştirme seçenekleri getiriyor dedik. Bunu üç ana başlık altında görüyoruz. İlki takma ad. Artık Facebook Messenger üzerinde konuşmanın karşı tarafındaki kişi ve kendiniz için bir takma ad belirleyebiliyorsunuz. İkinci özelleştirme seçeneği ise renk. 15 farklı renk seçeneği içerisinden o konuşma penceresine bir renk atayabiliyorsunuz. Ana renklerin yanı sıra mat renkler de bu seçenekler arasında mevcut. Daha önce herkes için mavi olan konuşma balonunuz artık seçtiğiniz renkte görünüyor. Son özelleştirme seçeneği ise ifade simgesi. İlgili konuşma penceresi için en sık kullandığınız ifadeyi belirleyebiliyor ve tek bir dokunuş ile o ifadeyi gönderebiliyorsunuz.



Yapılan bu iyileştirme mobil tarafta diğer mesajlaşma uygulamalarında sunulmuyor. Dolayısıyla son derece dikkat çekici. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla renk ve ifade alternatifleri de eklenebilir duruyor.



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Etiketler: Facebook  Messenger  Uygulaması  Güncellendi    haber

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