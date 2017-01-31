

Facebook Messenger reklam yayınlamaya başlıyor



Dünyanın en büyük sosyal ağı olan Amerikan merkezli Facebook, Messenger servisinde reklamlara başlıyor. Firma yaptığı duyuru ile birlikte mesajlaşma servisinde reklam yayınlamaya başlayacağını duyurdu. Reklamların ilk olarak yayınlanacağı ülkelere ve diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



Aktif 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan Facebook kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek için kendisini geliştirmeye devam ediyor. Son zamanlarda Snapchat'ten çaldığı özellikler ile gündemde olan firma yeni bir reklam modelini de devreye alıyor. Facebook içerisindeki mesajlar bölümünü ayrı bir mesajlaşma servisi haline getiren şirket bu servis için de ek bir reklam modelini test etmeye başlıyor.



Kullanıcılarına daha iyi hizmet sunarken gelirlerini de arttırmayı ihmal etmeyen firma bu amaçla Messenger servisine reklam eklemeye başlıyor. Firmanın ürün müdürü tarafından yapılan açıklama ile birlikte duyurulan özelliğin detaylarını Tech Runch paylaştı.



Ürün Müdürü Eddie Zhang tarafından yapılan açıklamada işletlerin uzun zamandır Messenger üzerinden müşterilerine müşteri desteği başta olmak üzere pek çok alanda kullandığını söyledi. Zhang aynı zamanda şirketlerin müşterilerle, onları sıkmadan, ortak bir noktada buluşturacaklarını kaydetti.



Önümüzdeki haftadan itibaren Tayland ve Avusturalya'da denenmeye başlayacak reklam özelliğinin kısa süre içerisinde aktif olması bekleniyor. İlk olarak Tayland ve Avusturalya'da aktif olacak olan özelliğin kademe kademe tüm dünyada devreye alınması bekleniyor.



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