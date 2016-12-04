

Facebook ekibi, Insant Games adını verdiği bir özelliği Messenger'a ekledi. İlk etapta içlerinde Türkiye'nin yer almadığı 30 ülkede kullanıma sunulan Facebook messenger oyunları arasında 17 farklı yapım bulunuyor. Yer alan oyunlar arasında Pac-Man, Space Invaders gibi klasik oyunların yanı sıra Bandai Namco, Konami, Zynga ve King gibi yapımcılardan da oyunlar var.



HTML5 ile geliştirilen oyunlar Facebook Messenger'daki mesaj bölümünden oynanıyor. Android ve iOS cihazlarından oynanabilen Instant Games'e Facebook Messenger'da yer alan oyun kontrolcüsü simgesine basarak erişiliyor. HTML5 ile geliştirilmesinin avantajını kullanan Insant Games, diğer Facebook oyun uygulamaları gibi de yavaş çalışmıyor. Birkaç saniye içinde açılan oyunları ayrıca indirmeye gerek kalmıyor.