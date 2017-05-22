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Facebook Messenger İçin Yeni Özellik Geldi
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facebook messenger için yeni özellik geldi

FACEBOOK MESSENGER İÇİN YENİ ÖZELLİK GELDİ

Facebook messenger için yeni özellik geldi. Uygulamaya eklenen ana ekran ile kullanıcıların önem verdikleri kişilerle daha hızlı iletişim kurması sağlanıyor.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 12:08
Puan Ver : Facebook Messenger İçin Yeni Özellik Geldi(8/10)6


Facebook messenger için yeni özellik geldi. Uygulamaya eklenen ana ekran ile kullanıcıların önem verdikleri kişilerle daha hızlı iletişim kurması sağlanıyor.



Facebook'unmesajlaşma özelliği, Messengeradı altında ayrı bir uygulamaya dönüştürülmüştü. Öyle ki, sitenin masaüstü sürümünde bile mesajlar, messenger içinde açılıyordu. Firmanın, uygulamasına olan desteği artarak sürüyor. Tek başına çalışabilen Facebook messengeriçin yeni özellik geldi.



Facebook messenger'e gelen yeni özellik uygulamaya bir ana ekran kazandırıyor. Bu ana ekranda mesajlaşma, aktif kullanıcılar ve sohbet grupları olmak üzere 3 sekmeyer alıyor. Ayrıca Snapchat'in Facebook versiyonu Messenger Day, bu sekmelerin altında yer alıyor. Ev, aramalar, kişiler ve oyunlar uygulamanın en altına konumlandırılmış. Buraya bir keşfet butonunun da geleceği söyleniyor.



Facebook'un yetkili isimlerindenDavid Marcus, messenger uygulamasının, kullanıcıların önem verdikleri tüm insanlar ve işletmelerle bağlantı merkezi olmak için düzenlendiğini belirtti.



Firmadan yapılan diğer açıklamada ise bu değişikliklerin kullanıcılar için messenger'i daha basit hale getirmek için tasarlandığı ve bu sayede kullanıcıların kişilerine daha hızlı ulaşması ve iletişim kurmasını hedeflendiği aktarıldı. Facebook messenger güncellemesinin iOSve Androidcihazlara bu hafta için yayılması planlanıyor.



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