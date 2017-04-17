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facebook messenger 1.2 milyar aylık kullanıcıya ulaştı

FACEBOOK MESSENGER 1.2 MİLYAR AYLIK KULLANICIYA ULAŞTI

Facebook'un popüler mesajlaşma uygulaması Messenger, aylık 1.2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı. Facebook Messenger'ın bu başarısında son dönemde eklenen Snapchat benzeri özellikler de etkili oldu.

Tarih : 17 Nisan 2017, 09:58
Puan Ver : Facebook Messenger 1.2 Milyar Aylık Kullanıcıya Ulaştı(7/10)5


Facebook'un popüler mesajlaşma uygulaması Messenger, aylık 1.2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı. Facebook Messenger'ın bu başarısında son dönemde eklenen Snapchat benzeri özellikler de etkili oldu.



Dünyanın en büyük sosyal medya platformuna sahip olan Facebook, mesajlaşma servislerinde de zirveye oynuyor. Facebook bugün yayınladığı açıklamayla Messenger uygulamasının aylık 1.2 milyar aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Bu kadar geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmak Messenger için büyük başarı. Ancak Facebook'u bu noktalara gelmek için neler yaptığı göz önüne alındığında çok da şaşırtıcı değil.



Bildiğiniz gibi Facebook mobil kullanıcılar için Messenger kullanmayı neredeyse zorunlu hale getirmişti. Çünkü Messenger çıktıktan sonra Facebook'un mobil uygulaması üzerinden direk mesaj gönderilemiyordu. 1.86 milyar aktif kullanıcısı olan Facebook, bu politikası sayesinde Messenger'ın aylık kullanıcısı sayısını 1.2 milyara çıkarmayı başardı. Bu rakama ulaşılmasında son aylarda Messenger'a eklenen yeni özellikler de etkili oldu. Hatırlayacağınız gibi Facebook mesajlaşma uygulamasına Snapchat'i andıran birçok yeni özellik ekledi. Özellikle gençlerin bu Snapchat benzeri özelliklere büyük ilgi gösterdiği söyleniyor.



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